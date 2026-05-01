ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل: USDJPY, US500, النفط (01.05.2026)

شهد الأسبوع المنصرم تقلبات حادة في سوق النفط. يتجه المستثمرون الآن إلى تحليل احتمالية انسحاب الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك، والزيادة الكبيرة في صادرات النفط الخام الأمريكية، ومؤشرات تراجع الطلب في آسيا، بدلاً من التركيز على الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، لجأت اليابان إلى التدخل في سوق العملات خلال فترة انخفاض السيولة. ورغم أن مؤشرات وول ستريت سجلت مستويات قياسية جديدة في الأيام الأخيرة مدفوعة بأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، إلا أن جلسة اليوم شهدت تباطؤاً طفيفاً. بعد إعلان نتائج شركات عملاقة مثل آبل، يتجه اهتمام السوق الآن إلى بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي (ISM) الصادرة بعد ظهر اليوم، وإلى ثلاثة أسواق رئيسية: الدولار الأمريكي/الين الياباني، ومؤشر داو جونز الصناعي (US500)، والنفط.

USDJPY

تؤكد بيانات بنك اليابان المركزي تدخلاً ضخماً في سوق العملات في نهاية أبريل، بلغ حوالي 5.4 تريليون ين. وجاء هذا الإجراء الإنقاذي بعد أن تجاوز زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حاجز 160. وقد اتبعت طوكيو استراتيجيتها لعام 2024 باستهداف المضاربين خلال الأسبوع الذهبي، حيث يؤدي انخفاض السيولة إلى تضخيم تأثير الإجراءات الحكومية. من المهم الإشارة إلى أن تحركات مماثلة في عامي 2022 و2024 لم تمنح الين سوى بضعة أشهر من الراحة. ويتطلب انعكاس الاتجاه بشكل دائم موقفًا متشددًا من بنك اليابان وتحولًا في معنويات الدولار، وهو ما قد يتأثر بالتقارير الأمريكية الصادرة اليوم.

US500

على الرغم من بلوغه مستويات قياسية تاريخية في نهاية أبريل/نيسان مدعومًا بتقارير ربع سنوية قوية، تشير العقود الآجلة اليوم إلى فترة انتعاش مؤقتة. ويتفاءل المستثمرون بأن العديد من شركات "السبع الرائعة" (Mag7) لا تزال دون مستوياتها السابقة، مما يتيح مجالًا لمزيد من المكاسب. وبينما هيمنت أرباح شركات التكنولوجيا على هذا الأسبوع، لا يزال التفاؤل مدعومًا بتصريحات عن "طلب هائل" على حلول الذكاء الاصطناعي. وسينصب التركيز الآن على ما إذا كانت هذه العوامل الأساسية قادرة على موازنة الضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية.

النفط

تختتم أسعار النفط الأسبوع عند مستويات مرتفعة، على الرغم من أن مكاسب الصباح تواجه حاليًا تراجعًا. استقرت عقود خام برنت لشهر يوليو فوق 110 دولارات للبرميل، بينما يتذبذب سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 105 دولارات. ولا يزال الحصار الذي أعلنته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية عاملاً رئيسياً في تقلبات السوق. في غضون ذلك، تحلل الأسواق بيانات تُظهر صادرات أمريكية قياسية من النفط الخام ومشتقاته بلغت 20 مليون برميل، وهو ما يشير، بالأسعار الحالية، إلى شحّ شديد في الإمدادات العالمية. وينتظر المستثمرون المزيد من تقديرات إنتاج أوبك، والتي ستوفر مزيداً من الوضوح بشأن توازن السوق في الأشهر المقبلة.