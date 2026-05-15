إفتتاح الأسواق الامريكية: وول ستريت تنزف بعد زيارة ترامب لبكين

تشهد جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية خسائر اليوم. ويتصدر مؤشر راسل 2000 (-2.4%) قائمة الخاسرين، يليه مؤشر ناسداك المركب (-1.4%) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-1.1%) بانخفاض يزيد عن نقطة مئوية واحدة.

ما سبب هذا التراجع؟

1. لم تكن قائمة الصفقات التي أعلن عنها الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لبكين مُرضية.

يُعدّ عدم التوصل إلى اتفاق بشأن بيع رقائق إنفيديا مؤشراً سلبياً للغاية. فقد صرّح ترامب بأن الجانب الصيني قرر عدم شراء التكنولوجيا الأمريكية، مُفضّلاً بدلاً من ذلك تطوير حلوله الخاصة.

افتتح سعر سهم إنفيديا منخفضاً بنسبة 3.6%، وهو أكبر انخفاض منذ 30 أبريل (حيث انخفض حالياً بنسبة 4.4%).

تشهد شركات أخرى مُصنّعة للمعالجات الدقيقة انخفاضاً أيضاً، مثل إنتل (-7.4%)، ومايكرون (-6.8%)، وإيه إم دي (-5%)، وإيه آر إم هولدينغز (-7.8%).

لم تكن قائمة الصفقات التي أعلن عنها الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لبكين مُرضية. لا تزال قضايا رئيسية عالقة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تجارة العناصر الأرضية النادرة. كما لم ترد أي أخبار بشأن الجهود المشتركة لفتح مضيق هرمز.

2. تزايد المخاوف بشأن وضع التضخم في أعقاب نشر قراءات تضخم أعلى من المتوقع في الأيام الأخيرة.

بلغ تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوى له منذ مايو ٢٠٢٣ (٣.٨٪). ويُثير ارتفاع المؤشر الأساسي لقطاع الخدمات (٣.٤٪) قلقًا بالغًا.

بلغ تضخم أسعار المنتجين أعلى مستوى له منذ ديسمبر ٢٠٢٢ (٦٪). وتجاوزت جميع المؤشرات التوقعات، بما في ذلك المؤشر الأساسي (٥.٢٪) والمؤشر الفائق الأساسي (٤.٤٪).

كما ارتفعت أسعار الواردات (٤.٢٪) وأسعار الصادرات (٨.٨٪).

أدى ذلك إلى:

ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات الأمريكية. فقد ارتفع عائد السندات لأجل ١٠ سنوات بمقدار ١٨ نقطة أساس أسبوعيًا، مسجلًا أعلى مستوى له في عام عند ٤.٥٧٪.

وارتفاع توقعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة. يُعدّ رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام السيناريو الأساسي للسوق حاليًا (باحتمالية ضمنية 60%).

ارتفع الدولار الأمريكي، حيث زادت قيمته بنحو 1.5% مقابل اليورو.

لا يُمكن اعتبار أيٍّ من العوامل المذكورة أعلاه مُفيدًا لسوق الأسهم الأمريكية.

3. تعرّض المؤشرات لانخفاضات نتيجة جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي سُجّلت في الأسابيع الأخيرة.

ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنحو 30% منذ أدنى مستوى له في أواخر مارس.

تجاوزت نسبة السعر إلى الأرباح لمؤشر ناسداك 100 مؤخرًا 38، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​التاريخي (حوالي 25).

التحليل الفني

مؤشر ناسداك 100 (الإطار الزمني 4 ساعات)

المصدر: xStation, 15/05/2026

تباطأت الموجة الصاعدة حول مستوى 29,700 نقطة، حيث واجهت مقاومة قوية في منطقة أعلى مستوياتها التاريخية. ورغم أن نظام المتوسطات الأسية (EMA 50، 100، 200) يحافظ على اتجاه صعودي قوي، إلا أن السعر بدأ يقترب بشكل خطير من اختبار المتوسط ​​الأسي 50 (الذي يبلغ حاليًا حوالي 29,000 نقطة). يشير حجم وقوة الدفعة الحالية إلى ضرورة تهدئة معنويات السوق قبل أي هجوم محتمل على مستوى 30,000 نقطة النفسي. يبقى مستوى الدعم الثابت الأقرب هو مستوى فيبوناتشي 23.6%، والذي يتزامن مع مستويات الأسعار القصوى السابقة، وقد يكون المحطة الأولى لتصحيح محتمل.

أخبار الشركات

NVIDIA (NVDA.US) : تعاني أسهم الشركة من تباين واضح بين التصريحات الأولية والنتائج النهائية لزيارة الرئيس ترامب الدبلوماسية إلى بكين. أثارت قمة ترامب-شي في البداية عناوين متفائلة بشأن انفتاح السوق الصينية على رقائق H200 ، إلا أن التقارير الصادرة اليوم عن عدم وجود موافقات رسمية من بكين وتردد الشركات الصينية العملاقة في إتمام عمليات الشراء، أدت إلى موجة من خيبة الأمل. وقد دفع هذا المستثمرين إلى جني الأرباح وإغلاق مراكزهم قبيل صدور التقرير المالي الرئيسي المقرر في 20 مايو/أيار.

شركة إنتل ( INTC.US ): انخفض سعر سهم إنتل بأكثر من 6% اليوم (إلى حوالي 109 دولارات)، مواصلاً بذلك اتجاهاً بدأ في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومنذ بداية العام، تضاعفت قيمة أسهم الشركة ثلاث مرات، مدفوعةً بعقد تاريخي مع شركة آبل لإنتاج معالجات سلسلة M في مصنع إنتل، من بين أمور أخرى. وقد أتاح هذا مجالاً واسعاً لجني الأرباح حتى مع أدنى تحول في معنويات السوق. ويبدو أن أساسيات الشركة هي الأقوى منذ سنوات، لكن بعض المستثمرين يخشون أن يكون التقييم الحالي متفائلاً للغاية قبل معدل نمو هامش الربح الفعلي.

فيجما ( FIG.US ): أعلنت منصة تصميم المنتجات الرقمية والنماذج الأولية، التي أُدرجت في بورصة نيويورك في يوليو 2025، عن نتائجها للربع الأول من عام 2026. ارتفعت الإيرادات بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 333.4 مليون دولار، مدفوعةً بتزايد عائدات منتجات الذكاء الاصطناعي. ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 13%، لكنها لا تزال منخفضة بأكثر من 70% على أساس سنوي.

كلارنا ( KLAR.US ): أعلنت شركة المدفوعات المؤجلة والخدمات المصرفية الرقمية السويدية العملاقة عن نتائجها للربع الأول من عام 2026، مُفاجئةً السوق بحجم تحسن ربحيتها. بلغ ربح السهم -0.01 دولار، مقارنةً بالتوقعات البالغة -0.20 دولار، وتجاوزت الإيرادات مليار دولار (بينما كانت التوقعات أقل من 945 مليون دولار). ارتفع الربح التشغيلي المعدل إلى 68 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 3 ملايين دولار أمريكي فقط في العام السابق، وحقق صافي الربح أخيرًا ربحًا قدره مليون دولار أمريكي، بعد أن كان خسارة قدرها 99 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025. وزاد عدد المستخدمين النشطين بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 119 مليون مستخدم. إلا أن التوقعات للربع الثاني كانت أقل من المتوقع، على الرغم من أن الإدارة أبقت على توقعاتها للعام بأكمله. وبعد مكاسب أولية، انخفضت قيمة الأسهم إلى 15 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل مستوى أقل بنسبة تزيد عن 65% مقارنةً بالعام الماضي.

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB