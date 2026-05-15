ملخص السوق: انخفاض أسعار الأسهم والمعادن مع فشل قمة ترامب-شي في كسر الجمود الإيراني 📉 (15.05.2026)

📉 الأسواق والشركات:
- معنويات السوق: يتفاقم التشاؤم مع إعطاء المستثمرين الأولوية لتأثيرات الجمود المستمر بين الولايات المتحدة وإيران على حساب بيانات الأرباح القوية. وقد أدى ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد معدلات التضخم إلى إحياء مخاوف الركود، لا سيما في المراكز الصناعية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا، حيث تراجعت شهية المخاطرة رغم مؤشرات مرونة الشركات.
- المؤشرات: تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية بانخفاض حاد. وسجلت أكبر الخسائر مؤشر WIG20 البولندي (W20: -1.8%)، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (ITA40: -1.6%)، ومؤشر CAC40 الفرنسي (FRA40: -1.6%). وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 (EU50) ومؤشر FTSE 100 البريطاني (UK100) بنسبة 1.4% تقريبًا. أظهر السوق السويسري بعض المرونة (مؤشر SUI20: -0.2%) بفضل التركيز الكبير لشركات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية ذات الأداء الدفاعي.
- الأسهم الرئيسية: تراجعت المؤشرات الأوروبية بقيادة انخفاض حاد بنسبة 4.3% في قطاع المواد الخام، وتراجع حاد في قطاع التكنولوجيا، حيث انخفضت أسهم شركات أشباه الموصلات مثل ASML وAixtron بنسبة تصل إلى 4.6% و7.3% على التوالي. وفي حين تراجعت أسهم البنوك الكبرى وشركات السلع الفاخرة العملاقة مثل LVMH، مثّلت شركة Technoprobe الإيطالية لصناعة الرقائق الإلكترونية نقطة مضيئة نادرة، إذ ارتفعت بنسبة 35% بعد رفع توقعاتها لعام 2026 بشكل ملحوظ.
- لم يحرز بنك HSBC تقدماً يُذكر في خطته البالغة 4 مليارات دولار للاستثمار في صناديق الائتمان الخاصة. ويواجه البنك خسارة قدرها 400 مليون دولار نتيجة قرض متعثر مرتبط بشركة بريطانية منهارة. وعلى الرغم من تحديث HSBC لمستوى تقبله للمخاطر وسط تقلبات السوق، إلا أنه لا يزال ملتزماً بالمنافسة في فئة الأصول هذه.
- ارتفعت أسهم شركة Delivery Hero بنسبة 40% بعد استقالة الرئيس التنفيذي نيكلاس أوستبيرغ ودخول مستثمر ناشط. تتوقع الأسواق "تفكيكًا" محتملاً لمجموعة شركات، وتحديدًا بيعًا محتملاً لأعمالها الأساسية في كوريا الجنوبية. يُنظر إلى عمليات التخارج هذه على أنها ضرورية لمعالجة استحقاقات سندات بقيمة 2.25 مليار يورو، وتعزيز قيمة المساهمين.
- تدرس شركة بي بي بيع أصولها من الغاز الطبيعي في مصر، في ظل توجه الرئيسة التنفيذية الجديدة، ميغ أونيل، نحو خفض الديون وإعادة التركيز على المشاريع ذات الربحية العالية. على الرغم من استثمار الشركة العملاقة 35 مليار دولار في مصر على مدى ستة عقود، فقد انخفض إنتاجها المحلي بنحو 60% منذ عام 2023، مما دفعها إلى إعادة تقييم استراتيجي لحيازاتها في البحر الأبيض المتوسط.
- سوق العملات الأجنبية: يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلاً ارتفاعًا حادًا بنسبة 0.2%، في ظل عدم إحراز أي تقدم ملموس في الحرب الإيرانية بعد قمة ترامب-شي. وسجلت العملات ذات المخاطر العالية أكبر انخفاض (AUDUSD: -0.8%، NZDUSD: -0.7%). بينما كان الين الياباني الأقل تقلبًا (USDJPY: +0.07%). انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 1.165.
- وتشهد المعادن النفيسة تصحيحًا هبوطيًا حادًا نتيجة لقوة الدولار الأمريكي. فقد انخفض سعر الذهب بنسبة 2% إلى 4560 دولارًا للأونصة، بينما تراجع سعر الفضة بنسبة 5.7% إلى حوالي 79 دولارًا للأونصة.
- وتشهد العملات الرقمية أيضًا عمليات بيع واسعة النطاق، حيث سجلت العملات الرئيسية والثانوية خسائر كبيرة. وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.8% إلى 80800 دولار، بينما تراجع سعر الإيثيريوم بنسبة 1.5% إلى 2265 دولارًا.
🌍 الاقتصاد والسياسة:
- طريق سريع جديد للنفط: تُسرّع الإمارات العربية المتحدة وتيرة إنشاء خط أنابيب نفط ثانٍ يربط الشرق بالغرب لتجاوز مضيق هرمز. يهدف هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية إلى تأمين صادرات النفط في ظل الحصار الإيراني المستمر، مما يسمح للإمارات بنقل النفط الخام مباشرةً إلى خليج عُمان وتجنب المرور عبر الممر الملاحي المتقلب.
- مأزق دبلوماسي: اختتم الرئيس ترامب وشي جين بينغ قمتهما في بكين بالتأكيد على الرغبة المشتركة في إنهاء الحرب مع إيران والحفاظ على مضيق هرمز مفتوحًا، على الرغم من رفض الصين تحمّل المسؤولية. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى المضيق، بينما تُعطي بكين الأولوية لـ"الاستقرار الاستراتيجي" والتجارة على التدخل.
- تحول في قطاع الطاقة: يتوقع بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أن تستخدم الصين نفوذها النفطي في الشرق الأوسط واعتمادها عليه للضغط على طهران "من وراء الكواليس". في الوقت نفسه، تتجه بكين نحو الغاز الطبيعي المسال الأمريكي "المستقر"، مما يُعزز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة دون قصد، في ظل فرار الدول من تقلبات الشرق الأوسط.
- استقالة ستيفن ميران، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عينه ترامب، مؤيدًا بذلك "التفويض المحدود" للرئيس الجديد كيفن وارش، وسياسته الرامية إلى خفض الميزانية العمومية بشكل حاد. وكان ميران، المعروف بمعارضته الدائمة، قد دعا إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، وإلى سياسة نقدية استشرافية، مشيرًا إلى إلغاء القيود التنظيمية والهجرة كعوامل رئيسية لكبح التضخم، والتي يجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي دمجها بشكل أفضل في نماذجه النقدية.
- رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد: يخلف كيفن وارش جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة انتقالية متقلبة. ومع بلوغ التضخم 3.8%، وتجاوز عائد السندات لأجل 30 عامًا 5%، يرث وارش مناخًا تضخميًا مقيدًا تغذيه الصدمات الجيوسياسية. ويتعين عليه استعادة استقرار الأسعار، مع إدارة الدين العام الضخم، والتعامل مع الإرث الصعب لعصر باول.
