حصاد الأسواق: اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى له في شهرين! تتراجع احتمالات رفع الفائدة (17/08/2026)

📊 المؤشرات والشركات
- بعد جلسة تداول متقلبة يوم الجمعة، استأنفت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مكاسبها قرب أعلى مستوياتها التاريخية. وسجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك أعلى المكاسب (US100: +0.3%). كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500: +0.15%) والعقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 (US2000: +0.05%). وتشير الانخفاضات في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (US30: -0.05%) إلى استمرار تحول رؤوس الأموال نحو أسهم التكنولوجيا.
- وتشهد الأسواق الآسيوية انتعاشًا مدفوعًا بتراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب بيانات استهلاكية ضعيفة صدرت يوم الجمعة (انخفاض في مبيعات التجزئة ومؤشرات ثقة المستهلك). وتصدرت هونغ كونغ (HK.cash: +1.1%) والصين (CHN.cash: +1.15%) قائمة الرابحين. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 (JP225) بنسبة 0.3% على الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني بشكل ملحوظ. وتتداول الأسواق الأسترالية بشكل مستقر، بينما تغلق أسواق كوريا الجنوبية أبوابها بمناسبة عطلة رسمية.
- قاد قطاع أشباه الموصلات المكاسب في اليابان والصين (بما في ذلك أسهم كيوكسيا +7.6%، إس إم آي سي +7.1%، وكامبريكون +5%). وارتفع سهم علي بابا بنسبة 1.5% بعد تقارير عن نية بيع استوديو ألعاب لينغشي غيمز (بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار). وفي أستراليا، انخفضت أسهم بعض الشركات بشكل حاد بعد إعلان أرباحها، ومنها شركة التجزئة جي بي هاي فاي وبنك ناب (الذي انخفض بأكثر من 3.5% بعد تحذيرات من تراجع سوق الرهن العقاري).
🌍 الاقتصاد والجيوسياسة
- نما الناتج المحلي الإجمالي الياباني بمعدل سنوي قدره 1.1% في الربع الثاني (0.3% على أساس ربع سنوي)، وهو أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 2%. وكان الانخفاض غير المتوقع في الطلب المحلي هو السبب الرئيسي وراء هذا التراجع. وانخفض الاستهلاك الخاص لأول مرة منذ عامين (-0.02% على أساس ربع سنوي)، بينما انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي بسبب حالة عدم اليقين في سلاسل التوريد المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. عوّضت هذه الانخفاضات الأثر الإيجابي لصافي الصادرات، الذي انتعش بفضل الطلب على معدات الذكاء الاصطناعي والمركبات الهجينة.
- في المقابل، حقق الإنتاج الصناعي مفاجأة إيجابية (4.9% على أساس سنوي؛ التوقعات: 4.2%، سابقًا: -2.1%)، مما يعكس التفاؤل الذي أشارت إليه مؤخرًا نتائج استطلاع تانكان.
- أدان وزراء خارجية ثماني دول (منها تركيا والسعودية ومصر) إلى جانب حماس رفض إسرائيل لخطة مجلس السلام. وصرح الرئيس التركي أردوغان بأن إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال على رأس الأولويات.
💱 العملات والسلع والعملات الرقمية
- انخفض مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي (USDIDX: -0.15%)، مسجلاً أدنى مستوياته التي كانت تمثل دعمًا رئيسيًا في منتصف يونيو. ويؤكد ارتفاع شهية المخاطرة في آسيا المكاسب الواسعة التي حققها الدولار الأسترالي والنيوزيلندي (AUDUSD: +0.4%، NZDUSD: +0.6%). يرتفع الين رغم ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي (USDJPY: -0.15%). ويتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) (+0.2%) عند أعلى مستوى له في شهرين قرب 1.1585.
- تستقر العقود الآجلة لخام برنت (OIL) عند مستوى إغلاق يوم الجمعة (حوالي 88.50 دولارًا للبرميل) وسط غياب أي تغييرات جوهرية في الشرق الأوسط. وافتتحت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي على ارتفاع (NATGAS.EU: +2%، NATGAS: -2%).
- تدفع التوقعات المتراجعة لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أسعار المعادن النفيسة مجددًا. وارتفع الذهب بنسبة 0.4% إلى 4393 دولارًا للأونصة، بينما زادت الفضة بنسبة 1.6% إلى 65.70 دولارًا للأونصة. كما تتداول العقود الآجلة للبلاتين والبلاديوم في المنطقة الخضراء.
- وفي سوق العملات الرقمية، يسود تفاؤل معتدل. وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.9% إلى 63520 دولارًا، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 1.3% إلى 1900 دولار.
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