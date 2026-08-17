حصاد الأسواق: اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى له في شهرين! تتراجع احتمالات رفع الفائدة (17/08/2026)

وتشهد الأسواق الآسيوية انتعاشًا مدفوعًا بتراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب بيانات استهلاكية ضعيفة صدرت يوم الجمعة (انخفاض في مبيعات التجزئة ومؤشرات ثقة المستهلك). وتصدرت هونغ كونغ (

) والصين (

) قائمة الرابحين. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 (

) بنسبة 0.3% على الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني بشكل ملحوظ. وتتداول الأسواق الأسترالية بشكل مستقر، بينما تغلق أسواق كوريا الجنوبية أبوابها بمناسبة عطلة رسمية.