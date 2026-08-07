حصاد الأسواق: ارتفاع أسعار النفط مجدداً (07.08.2026)

يترقب المستثمرون بشغف أخبار الاتفاق الإيراني العماني. ويُعدّ التقدم المحرز في هذا المجال هاماً، حيث يخضع الاتفاق حالياً لمراجعة البرلمان الإيراني.

🛢️ سلع الطاقة

مع ذلك، تتجه أسعار سلع الطاقة الرئيسية نحو الارتفاع مجدداً.

يبلغ سعر برميل خام برنت حوالي 84 دولاراً، ما يمثل زيادة بنسبة 7.5% تقريباً مقارنةً بأدنى مستوياته يوم الأربعاء.

كما يشهد خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً (أكثر بقليل من 78 دولاراً للبرميل).

ولا يزال ما يُعرف بـ"هامش التكرير"، وهو الفرق بين سعر النفط الخام وأسعار المنتجات البترولية المكررة (مثل البنزين والديزل)، عند مستويات مرتفعة للغاية. إذ يصل هذا الهامش إلى حوالي 60 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط، بينما يقل قليلاً عن 80 دولاراً لخام برنت.

ويشهد سعر الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً أيضاً، بأكثر من 10% مقارنةً بأدنى مستوياته يوم الأربعاء. وندفع حالياً حوالي... 58 دولارًا أمريكيًا لكل ميغاواط/ساعة من الغاز الطبيعي المسال من بورصة TTF الهولندية. هذه المعلومات ذات أهمية خاصة للدول الأوروبية التي تواجه مستويات احتياطيات منخفضة إلى مستويات قياسية.

الشكل 1: سعر وفارق التكرير لخام غرب تكساس الوسيط (2025-2026)

المصدر: XTB Research, 07.08.2026

🌍 الجغرافيا السياسية

ما الذي يقف وراء هذه التحركات؟

في إطار الاتفاقية التي يجري التفاوض عليها مع عُمان لإدارة مضيق هرمز، تسعى إيران إلى فرض حظر تام على عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية، وتطبيق نظام رسوم جديد يشمل، من بين أمور أخرى، تكاليف التأمين والتكاليف البيئية. علاوة على ذلك، تطالب طهران الدول المعادية بدفع تعويضات خاصة مقابل إعادة فتح المضيق أمام الملاحة.

نتوقع أن تُقابل هذه المطالب بمقاومة في واشنطن. من المرجح أن تُصر الولايات المتحدة على الإبقاء على حرية المرور الكاملة عبر المضيق دون الحاجة إلى دفع رسوم أو الحصول على تصاريح إضافية.

يُشكل تصاعد الصراعات الأخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاشتباكات الدامية التي تخوضها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وتصاعد التوترات مع حزب الله اللبناني، عقبة إضافية أمام استقرار سوق سلع الطاقة.

📈 الأسهم

لا يوجد حاليًا أي رد فعل ملحوظ في سوق الأسهم. تتذبذب عقود المؤشرات الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي ومؤشر داكس الألماني حول مستويات إغلاق يوم الخميس.

الشكل 2: لوحة معلومات ناسداك 100 (06/08/2026)

المصدر: XTB Research, 07.08.2026

تفتقر أسواق الأسهم الآسيوية إلى اتجاه واضح. يشهد مؤشر شنغهاي المركب الصيني ارتفاعًا (+0.8%)، بينما يتراجع مؤشرا نيكاي الياباني (-0.3%) وكوسبي الكوري (-0.9%).

على الرغم من انتهاء أهم إعلانات الأرباح المقررة لهذا الأسبوع، إلا أن هناك عدة تقارير جديرة بالمتابعة اليوم. قبل افتتاح السوق، سنتعرف على أداء شركات أندر آرمور، وتايك-تو إنتراكتيف، ووينديز في الربع الثاني.

🧈 المعادن النفيسة

على الرغم من ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات في الاقتصادات الكبرى، فإن أسعار المعادن النفيسة تتجه نحو الارتفاع مجددًا.

يبلغ سعر أونصة الذهب حوالي 4280 دولارًا، والفضة 62.7 دولارًا.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى توقف تدفقات رأس المال الخارجة من أكبر صندوق استثماري متداول في الذهب (SPDR Gold ETF) في الولايات المتحدة في يونيو. ومنذ بداية العام، بلغت هذه التدفقات ما يقارب 15 مليار دولار. لم يُقبل المستثمرون بعد على الشراء بكثافة، لكن هذا قد يُشير إلى تغير في الاتجاه.

📈 بيانات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية

نشهد اليوم صدور أهم بيانات الاقتصاد الكلي لهذا الأسبوع. ففي تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ستصدر بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP)، وهي أهم تقرير عن سوق العمل الأمريكي.

ونظرًا لضرورة اهتمام الاحتياطي الفيدرالي باستقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى للتوظيف، فإن أي مؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي قد تُؤدي إلى مراجعة أخرى لتوقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ويُشير إلى ذلك جزئيًا بيانات ADP وJOLTS الصادرة هذا الأسبوع، حيث جاءت كلتا القراءتين أقل من توقعات السوق. مع ذلك، تُعتبر هذه البيانات إما ثانوية في الظروف العادية (مثل ADP) أو متأخرة بشكل ملحوظ (مثل JOLTS). علاوة على ذلك، كان ارتباطها ببيانات الوظائف غير الزراعية ضعيفًا نسبيًا في السنوات الأخيرة.

الشكل 3: بيانات الوظائف غير الزراعية ومؤشر ISM للتوظيف (2020-2026)

المصدر: XTB Research, 07.08.2026

دأب الاقتصاديون في السنوات الأخيرة على التقليل من تقدير عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية. وقد جاءت قراءة مؤشر الوظائف غير الزراعية أفضل من التوقعات في 35 شهرًا من أصل 50 شهرًا الماضية. علاوة على ذلك، ورغم ضعف القراءة في يونيو (57 ألفًا)، إلا أن المتوسط ​​المتحرك لثلاثة أشهر لا يزال عند مستوى جيد (111 ألفًا).

💱 العملات

شهدنا في الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، ويعود ذلك، في رأينا، إلى عاملين رئيسيين:

1) عدم رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، وعدم وضوح الإجراءات اللاحقة للجنة من قبل كيفن وارش؛

2) انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة لتحسن الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقد طرأ بعض التغيير على سوق سلع الطاقة، مما أدى أمس إلى انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي مستوى 1.152 (بانخفاض قدره 0.2%). يظل تطور الوضع في الشرق الأوسط عاملاً حاسماً في سوق الصرف الأجنبي، لا سيما في ظل احتمال توقيع اتفاقية بين إيران وعُمان. وفي حال حدوث ذلك، سيراقب المستثمرون عن كثب رد الفعل الأمريكي.

مع ذلك، ستتصدر بيانات الوظائف غير الزراعية المشهد اليوم، خاصةً في ضوء التوجهات التيسيرية الأخيرة في توقعات السوق لمسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

الشكل 4: التغير في تسعير السوق الضمني لسياسة الاحتياطي الفيدرالي لاجتماع ديسمبر 2026 (2025-2026)

المصدر: XTB Research, 07.08.2026

تُبرر البيانات الاقتصادية الكلية رفع أسعار الفائدة إلى حد ما. إذ يتسارع نمو الأجور (4.3% في يونيو)، كما ترتفع توقعات التضخم السنوية (وفقًا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فقد بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2023 في يونيو، عند 3.7%). وتشهد مبيعات التجزئة نموًا ملحوظًا أيضًا (6.7% في يونيو). كل هذه العوامل قد تؤدي إلى ظهور ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية، والتي أشار إليها محافظو البنوك المركزية مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة.

الشكل 5: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، التضخم، ونمو الأجور (2007-2026)

المصدر: XTB Research, 07.08.2026

مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن زخم التضخم الأساسي، الذي يُعدّ حاليًا عاملًا رئيسيًا للجنة، آخذٌ في التباطؤ (0.0% شهريًا في يونيو، و0.2% شهريًا في مايو). كما شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضًا في الأيام الأخيرة.

العملات الرقمية

لم تشهد سوق العملات الرقمية أي تغييرات جوهرية.