حصاد الأسواق: سعر خام برنت يتجاوز 91 دولارًا أمريكيًا (18/08/2026)

📈 أسواق الأسهم والسندات
- تعهدت شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة باستثمار يصل إلى 105 مليارات دولار لإنشاء مجمع مراكز بيانات بسعة 8 جيجاواط في ولاية أوهايو لتأجيره لشركة أوبن إيه آي، بينما تتطلع مايكروسوفت وسيلزفورس إلى الاستحواذ على منصة داروينبوكس قبل طرحها للاكتتاب العام.
- تجاوزت الإيرادات السنوية المتكررة لشركة أنثروبيك 65 مليار دولار بنهاية يوليو، ما يمثل زيادة بأكثر من سبعة أضعاف منذ نهاية العام الماضي، الأمر الذي عزز التفاؤل قبل طرحها العام الأولي المزمع.
- سجلت المؤشرات الآسيوية انخفاضات ملحوظة: فقد مؤشر نيكاي 225 الياباني أكثر من 1.6% (مع عمليات بيع مكثفة في أسهم كيوكسيا وموراتا)، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.1%، كما واجهت شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك JD.com وميتوان، عمليات بيع مكثفة.
- أنهت وول ستريت جلسة التداول تحت ضغط بيعي، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 7742 نقطة (-0.3%)، ومؤشر ناسداك 100 إلى 29898 نقطة (-0.6%)، وتراجعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 3% لتصل إلى 480 دولارًا.
- وسجل مؤشر كاك 40 الأوروبي انخفاضًا بنسبة 0.79% نتيجة لتزايد مراكز البيع على المكشوف في سندات الحكومة الفرنسية (OAT) بسبب الخلاف السياسي حول ميزانية 2027.
🏛️ الاقتصاد الكلي
- تشهد أسواق السندات العالمية موجة بيع قوية، حيث بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا 5.3% (وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007)، وارتفعت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 2.95% (وهي مستويات لم تُسجل منذ ثلاثة عقود).
- وعلى الصعيد العالمي، نلاحظ انخفاضًا واضحًا في حجم حيازات سندات الخزانة الأمريكية. في يونيو، انخفضت قيمة السندات إلى 9.299 تريليون دولار، مدفوعةً بتقليص محافظ المستثمرين من اليابان والمملكة المتحدة والصين، وهو ما يرى محللو بنك آي إن جي أنه قد يُطيل أمد عمليات بيع السندات، ما يؤدي إلى ارتفاع العوائد وربما يؤثر على الذهب، من بين أمور أخرى.
- يرى بنك غولدمان ساكس أن رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أمرٌ مستبعدٌ للغاية نظرًا لضعف بيانات التضخم، لكن الأسواق تخشى ضغوطًا سعرية من السلع الأساسية قبيل ندوة جاكسون هول.
- عرضت السلطات الصينية خطةً لتحفيز الاستهلاك على مستوى المقاطعات، بينما يدرس بنك الشعب الصيني خفض سعر الفائدة الأساسي وتحويل أداة السيولة الرئيسية نحو عمليات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة.
🛢️ السلع الأساسية
- تتسارع أسعار خام برنت، لتتجاوز 91 دولارًا للبرميل، بينما يبقى خام غرب تكساس الوسيط فوق 84 دولارًا بعد الهجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز وانتهاء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي استمرت 60 يومًا، والتي كانت في الواقع لاغية. ومع ذلك، لا يبدو من المرجح أن تُقرر الولايات المتحدة شنّ ضربة أقوى في هذه المرحلة. على الرغم من عدم انعقاد مفاوضات رسمية، إلا أن المحادثات تجري عبر وسطاء. وقد انتشرت شائعات مفادها أن إيران ستتحكم في السفن الداخلة إلى مضيق هرمز، بينما ستتحكم عُمان في السفن الخارجة منه، بمشاركة أمريكية. وقد أفادت التقارير أن إيران رفضت هذا المقترح.
- بلغ هامش ربح الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً قدره 102.20 دولاراً للبرميل، نتيجة للتوترات الجيوسياسية وذروة الطلب في قطاعي الزراعة والشحن.
- تراجع سعر الذهب إلى حوالي 4392 دولاراً للأونصة، مواجهاً مقاومة فنية قوية عند 4500 دولار، على الرغم من أن الطلب من البنوك المركزية بلغ قرابة 300 طن في الربع الثاني، ولا يزال بنك ويلز فارجو متمسكاً بتوقعاته لسعر يتراوح بين 4900 و5100 دولار لعام 2026.
- يعاني النحاس من أزمة في الإمدادات وارتفاع حاد في هوامش الربح في بورصة لندن للمعادن، وقد أعلنت شركة بي إتش بي أن المعدن قد تفوق على خام الحديد ليصبح المحرك الرئيسي لأرباح الشركة.
- تشهد أسواق السلع الزراعية مكاسب قوية: فقد ارتفع سعر الكاكاو بنسبة 5.09% (+9.94% أسبوعياً)، وارتفع سعر عصير البرتقال بنسبة 3.18%.
💱 العملات
- تدخل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في سوق العملات، حيث قام ببيع الدولار لتخفيف الضغط على الروبية (سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية قريب من أعلى مستوياته) نتيجة لتدفقات رؤوس الأموال الخارجة وارتفاع أسعار النفط.
- يتذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول 159.7، ويبقى قريبًا من أدنى مستوياته في أسبوعين مع تلاشي تأثير التدخلات الأمريكية اليابانية المشتركة السابقة.
- انخفض الدولار النيوزيلندي (NZDUSD) إلى ما دون 0.5900 بعد صدور بيانات صينية مخيبة للآمال بشأن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر يوليو.
- تشير التحليلات المؤسسية إلى احتمال ضعف الدولار الأمريكي على المدى المتوسط لصالح اليورو والجنيه الإسترليني (ويستباك)، وجاذبية مراكز المضاربة على فروق أسعار الفائدة بين اليورو والدولار الأسترالي مع هدف سعري عند 1.53 (مورغان ستانلي).
العملات الرقمية
- يستقر سعر البيتكوين فوق مستوى 64,000 دولار، وتتوقع شركة Fundstrat ارتفاعًا في تقلباته بنسبة 30% على الأقل خلال الشهرين المقبلين.
- يشهد قطاع العملات البديلة عمليات بيع مكثفة، بقيادة عملتي Gala (-15.53%) وFilecoin (-7.76%).
الجيوسياسة
- تزامن انفجار على متن سفينة تجارية في مضيق هرمز (ألحق أضرارًا بغرفة المحركات، وراح ضحيته أحد أفراد الطاقم) مع انتهاء الهدنة الأمريكية الإيرانية وتهديدات واشنطن، مما زاد بشكل كبير من خطر تصعيد النزاع.
- أُسقط أكثر من 180 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو في هجوم واسع النطاق استهدف، من بين أمور أخرى، المركز اللوجستي لشركة Wildberries.
🔭 أسواق مقترحة للمراقبة
- خام غرب تكساس الوسيط - تعرض مباشر للمخاطر الجيوسياسية في مضيق هرمز، ويختبر أعلى مستوياته في أسبوعين فوق 84 دولارًا.
- النحاس - مؤشر Z مرتفع للغاية (+3.23) وتضييق في فروق الأسعار في بورصة لندن للمعادن، بالإضافة إلى تغير في هيكل أرباح شركة BHP.
- جالا - انخفاض حاد في السعر يدفع مؤشر Z إلى ما دون المعدل الطبيعي (-1.45)، مما يخلق خطر الاستسلام أو فرصة لضغط البيع على المكشوف.
- مؤشر نيكاي 225 - انخفاض المؤشر (-1.62%) مع مؤشر Z مرتفع للغاية (+3.49) وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
🟠هل هناك نقص في النحاس؟
انخفضت أسعار النفط تحت وطأة المخزونات.
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