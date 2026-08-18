حصاد الأسواق: سعر خام برنت يتجاوز 91 دولارًا أمريكيًا (18/08/2026)

تتسارع أسعار خام برنت، لتتجاوز 91 دولارًا للبرميل، بينما يبقى خام غرب تكساس الوسيط فوق 84 دولارًا بعد الهجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز وانتهاء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي استمرت 60 يومًا، والتي كانت في الواقع لاغية. ومع ذلك، لا يبدو من المرجح أن تُقرر الولايات المتحدة شنّ ضربة أقوى في هذه المرحلة. على الرغم من عدم انعقاد مفاوضات رسمية، إلا أن المحادثات تجري عبر وسطاء. وقد انتشرت شائعات مفادها أن إيران ستتحكم في السفن الداخلة إلى مضيق هرمز، بينما ستتحكم عُمان في السفن الخارجة منه، بمشاركة أمريكية. وقد أفادت التقارير أن إيران رفضت هذا المقترح.