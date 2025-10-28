«هيوماين» السعودية و«بلاكستون» توقعان اتفاقية مركز بيانات بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة «هيوماين»، المتخصصة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس شراكة استراتيجية مع شركة «إيرترانك» (AirTrunk)، المنصة الرائدة لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمدعومة من «بلاكستون».

الجدير بالذكر أنه تهدف الشراكة إلى بناء وتشغيل مراكز بيانات متطورة في المملكة العربية السعودية؛ حيث يشمل المشروع الأولي استثماراً بقيمة تقريبية تبلغ 3 مليارات دولار لإنشاء مجمع مراكز بيانات ضخم، وفق بيان صادر عن «بلاكستون».

وتجمع هذه الشراكة قوة «هيوماين» بوصفها محركاً وطنياً للذكاء الاصطناعي مع سجل «إيرترانك» الحافل وخبرتها التشغيلية في التعامل مع كبار عملاء الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع تحقيق رؤية المملكة لتُصبح مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي.

تأتي هذه المبادرة مدعومة بالقدرات المالية الكبيرة لكلا الطرفين؛ حيث تستند «إيرترانك» على دعم شركة «بلاكستون»، أكبر مدير أصول بديلة في العالم، وصندوق معاشات التقاعد الكندي.

من جانبه أكَّد الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، أن الشراكة مع «إيرترانك» و«بلاكستون» تهدف إلى «تعزيز البنية التحتية التكنولوجية التي ترتكز عليها الاقتصادات الرقمية في المملكة».

كما وصف أمين هذه الخطوة بأنها «لحظة محورية في إيجاد قدرات مراكز بيانات قابلة للتوسع وآمنة ومستدامة»، مشيراً إلى أن المبادرة لن تُسرّع التقدم التكنولوجي فحسب، بل ستؤسس أيضاً منصة للتنويع الاقتصادي طويل الأجل والتنافسية العالمية.

من جانب أخر ، صرح المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إيرترانك»، روبن خودا، بأن الشراكة ستدعم رؤية السعودية في التحوّل إلى اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن «إيرترانك» ستوفر بنية تحتية رقمية عالمية المستوى لمنطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أسرع المناطق نموّاً في العالم.

وفي تعليقه على التوسع، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «بلاكستون»، ستيفن أ. شوارزمان، إنه سعيد «للمساعدة في تمكين هذا العصر التالي من الابتكار في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن المبادرة تُعزز مكانة «بلاكستون» بوصفها أحد المستثمرين العالميين الرائدين في البنية التحتية الرقمية.

وتتضمن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التعاون عبر محاور رئيسية، تشمل: التمويل، وتطوير وتصميم مراكز البيانات، والعمليات التشغيلية، إضافة إلى مبادرات لجذب شركات الهايبر سكيلر (Hyperscalers) وكبار عملاء المؤسسات.

يشار أنه تلتزم «هيوماين» بقيادة الجهود الوطنية لتوفير البنية التحتية الضخمة الجاهزة للذكاء الاصطناعي، في حين تتولى «بلاكستون» و«إيرترانك» قيادة التطوير ونقل الخبرة العالمية، بهدف بناء نظام بيئي رقمي مستدام وتنافسي عالمياً.