"كوالكوم" تتعاون مع "هيوماين" السعودية في إطلاق رقائق متقدمة للذكاء الاصطناعي

كشفت " شركة كوالكوم " عن رقائق "AI 200" وأنظمة حوسبة متطورة مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وستُطرح في الأسواق خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن أول عملائها ستكون شركة "هيوماين -Humain" السعودية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تخطط لتشغيل أنظمة حوسبة بطاقة 200 ميغاواط تعتمد على هذه الرقائق ابتداء من عام 2026.

الجدير بالذكر أنه تهدف الشركة من هذه الخطوة إلى منافسة "إنفيديا" التي تهيمن على هذا القطاع، وحققت أسهم "كوالكوم" أكبر ارتفاع لها منذ عام 2019، بعد الإعلان عن هذه التطورات.

وتسعى كوالكوم من خلال هذه الخطوة إلى دخول سوق المسرّعات الحاسوبية للذكاء الاصطناعي "AI Accelerators" وهي رقائق متقدمة تُستخدم في تشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت شركتا "هيوماين" السعودية و"كوالكوم" الأميركية عن تعاون لنشر بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

يشار أنه ستقدم هذه المبادرة خدمات استدلال عالمية للذكاء الاصطناعي وستكون أول ذكاء اصطناعي هجين من الحافة إلى السحابة مُحسّن بالكامل في العالم، وسيجعل هذا البرنامج السعودية مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، وهو متابعة للإعلان الذي أصدرته الشركتان في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي في مايو 2025، وفقاً لبيان أصدرته "كوالكوم".