اقرأ أكثر
١٠:٣٨ · ٣ أكتوبر ٢٠٢٤

عاجل: مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا أقل من المتوقع

مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا لشهر سبتمبر (على أساس سنوي):

  • القيمة الفعلية: 0.8%
  • التوقعات: 1%
  • السابق: 1.1%

مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا لشهر سبتمبر (على أساس شهري):

 

  • القيمة الفعلية: -0.3%
  • التوقعات: -0.1%
  • السابق: 0%

جاءت قراءة التضخم الاستهلاكي في سويسرا لشهر سبتمبر أقل من المتوقع. علاوة على ذلك، من حيث الشهر، هناك انكماش. قراءة المؤشر عند أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2021. تعزز هذه البيانات السياسة الحالية للبنك الوطني السويسري (SNB)، والذي كان من أوائل البنوك في أوروبا التي قررت بدء دورة من تخفيضات أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، في أول رد فعل، سجل الفرنك السويسري انخفاضًا مقابل سلة من العملات، مع اقتراب زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري من أعلى مستوياته في سبتمبر.

 

المصدر: xStation

١٠ أبريل ٢٠٢٦, ١٨:٢٣

عاجل: جامعة ميشيغان - ضعف القدرة الاستهلاكية، وارتفاع التضخم
١٠ أبريل ٢٠٢٦, ١٧:٣١

مؤشرات أسهم الإمارات خضراء.. والسيولة 1.7 مليار درهم
١٠ أبريل ٢٠٢٦, ١٦:٣٦

عاجل: مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى، لكن أقل من التوقعات! 🚨
١٠ أبريل ٢٠٢٦, ٠٩:٣٥

التقويم الاقتصادي – بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة (10 أبريل 2026)
تقارير اقتصادية
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات