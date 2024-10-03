عاجل: مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا أقل من المتوقع

مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا لشهر سبتمبر (على أساس سنوي):
- القيمة الفعلية: 0.8%
- التوقعات: 1%
- السابق: 1.1%
مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا لشهر سبتمبر (على أساس شهري):
- القيمة الفعلية: -0.3%
- التوقعات: -0.1%
- السابق: 0%
جاءت قراءة التضخم الاستهلاكي في سويسرا لشهر سبتمبر أقل من المتوقع. علاوة على ذلك، من حيث الشهر، هناك انكماش. قراءة المؤشر عند أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2021. تعزز هذه البيانات السياسة الحالية للبنك الوطني السويسري (SNB)، والذي كان من أوائل البنوك في أوروبا التي قررت بدء دورة من تخفيضات أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، في أول رد فعل، سجل الفرنك السويسري انخفاضًا مقابل سلة من العملات، مع اقتراب زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري من أعلى مستوياته في سبتمبر.
المصدر: xStation
