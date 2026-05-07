ارتفاع قيمة الكرونة النرويجية بعد رفع بنك النرويج المركزي لسعر الفائدة

خلافًا لتوقعات معظم الاقتصاديين، قرر بنك النرويج رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 4.25%. وبذلك، يُعد بنك النرويج أول بنك مركزي أوروبي رئيسي يتخذ مثل هذه الخطوة. في وقت سابق، اختار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك ريكسبانك الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.

استجابةً لهذه الخطوة، ارتفعت قيمة الكرونة النرويجية بنحو 0.5% مقابل اليورو، مما قلص جزءًا كبيرًا من خسائر الأمس، والتي كانت في معظمها نتيجة انخفاض أسعار سلع الطاقة.

الشكل: سعر صرف اليورو مقابل الكرونة النرويجية (2025-2026)

المصدر: xStation, 07/05/2026

يهدف هذا الرفع بالدرجة الأولى إلى تثبيت توقعات التضخم، لا سيما في ظل استمرار التضخم الأساسي عند 3% في مارس، وارتفاع نمو الأجور الذي يتجاوز 4% على أساس سنوي في العديد من القطاعات. لم تتضمن تصريحات المسؤولين مؤشرات واضحة بشأن الخطوات المستقبلية.

لم يُصاحب الاجتماع أي توقعات جديدة لأسعار الفائدة. أشار اجتماع مارس إلى رفع سعر الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة، يبدو من المرجح أن يواصل البنك تشديد سياسته النقدية في الأشهر المقبلة. وقد استوعبت الأسواق تقريبًا رفع سعر الفائدة في اجتماع يونيو (18/06). أما رفع سعر الفائدة مرة أخرى في سبتمبر فيُعتبر السيناريو الأرجح.