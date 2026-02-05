كارثة لأسهم فولفو. هل هذه نهاية علامة تجارية أيقونية؟

انخفضت أسهم شركة فولفو لصناعة السيارات بأكثر من 20% اليوم في جلسة واحدة. يُعدّ هذا أحد أكبر الانخفاضات في تاريخ الشركة، حيث وصل الانخفاض إلى 28% في أدنى مستوياته. تجدر الإشارة إلى أن عمليات البيع المكثفة تقتصر حاليًا على "فولفو للسيارات"، الشركة التابعة المسؤولة حصريًا عن إنتاج سيارات الركاب. أما شركة "فولفو" الأم، التي تُصنّع الشاحنات والحافلات، فلم تُعلّق على آخر أخبار السوق.

ما الذي أقلق المستثمرين؟

كانت نتائج الربع الرابع من عام 2025 كارثية بكل المقاييس. فقد انخفضت الأرباح بأكثر من 60% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المستثمرين بفارق كبير. وبلغ ربح السهم 0.43 كرونة سويدية فقط، مقابل 1.52 كرونة سويدية متوقعة.

كما جاءت الإيرادات مخيبة للآمال، وإن لم يكن بنفس القدر. فقد انخفضت بنسبة عدة بالمئة على أساس سنوي، وبلغت 94.4 مليار كرونة سويدية، مقارنةً بتوقعات بلغت حوالي 100 مليار كرونة سويدية.

لم تتمكن الإدارة من تزويد المستثمرين بأي معلومات من شأنها تحسين معنوياتهم. فقد انتهت العديد من برامج دعم السيارات الكهربائية، بينما لا تزال هوامش الربح والمبيعات تحت ضغط المنافسة الأجنبية والحروب التجارية. ولم يُخفِ ممثلو الشركة صعوبة العام الماضي، ولا يبدو أن العام المقبل، 2026، سيكون أفضل حالاً.

VOLVCARB.SE (D1)

المصدر: xStation5

ظلّ السهم في اتجاه هبوطي قوي لسنوات. وقد شهد انتعاشًا مؤخرًا وأظهر بوادر تغيير في الاتجاه، ولكن بعد النتائج الأخيرة، تلاشت معظم تلك المكاسب. ولا يزال زخم المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) يدعم موقف المشترين.