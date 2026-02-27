ملخص الصباح: نتائج إنفيديا الرائعة تُؤثر سلبًا على السوق (27.022026)

- انتهت جلسة التداول في السوق الأمريكية بانخفاض حاد في الأسعار. وامتد هذا الانخفاض ليشمل معظم أسهم السوق الأمريكية، منهيًا اليوم بخسائر كبيرة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.2%، في حين كان مؤشر داو جونز الوحيد الذي حافظ على استقراره النسبي، منهيًا اليوم بارتفاع رمزي.
- وظل قطاع التكنولوجيا تحت ضغط كبير، حيث عانت شركة إنفيديا بشكل خاص. ويعود سبب هذا التصحيح إلى مخاوف السوق من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي.
- للتذكير، نشرت إنفيديا قبل يومين تقريرًا تفاخرت فيه بتحقيق إيرادات وأرباح قياسية، ويعود ذلك جزئيًا إلى الإنفاق الاستثماري الضخم من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى. وتخشى الأسواق من صعوبة الحفاظ على مستوى الإيرادات الحالي، فضلًا عن ارتفاع الإنفاق الاستثماري.
- ورغم وجود مؤشرات على بعض التقدم في المحادثات الجارية في الشرق الأوسط، إلا أنه لا توجد حتى الآن اختراقات ملموسة من شأنها تغيير الوضع الجيوسياسي والسوقي بشكل جذري. لا تزال الأسواق حذرة، متوقعةً تصريحات حازمة وقرارات حقيقية، لا مجرد إشارات دبلوماسية لـ"حوار بنّاء".
- تباطأ التضخم في طوكيو إلى 1.8% على أساس سنوي في فبراير، متراجعًا دون هدف بنك اليابان البالغ 2% لأول مرة منذ 16 شهرًا، على الرغم من أن المؤشرات الأساسية (باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة) لا تزال تشير إلى استمرار ضغوط الأسعار.
- اليابان: تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات في يناير، مما يشير إلى مرونة في الاستهلاك، بينما جاء الإنتاج الصناعي مخيبًا للآمال مقارنةً بالتوقعات، مما يعكس صورة متباينة للنشاط الاقتصادي في بداية العام.
- حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني اليوم عند 6.9228 مقابل تقديرات بلغت 6.8428. بالإضافة إلى ذلك، رفع البنك احتياطي مخاطر العملة لتهدئة اليوان.
- انخفضت المؤشرات الآسيوية انخفاضًا طفيفًا اليوم، ويعود ذلك أساسًا إلى تصحيح في قطاع التكنولوجيا في وول ستريت، لكن فبراير لا يزال يختتم بقوة في المنطقة الإيجابية، لا سيما في كوريا واليابان. شهدت أسواق أخرى في المنطقة أداءً متبايناً، حيث استقر مؤشر ASX 200 الأسترالي، بينما تراجعت المؤشرات الصينية، وارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ ارتفاعاً طفيفاً.
- أخبار الشركات من وول ستريت: أعلنت شركة بلوك عن تقليص أكثر من 4000 وظيفة (40% من قوتها العاملة الحالية)، وتحويل عملياتها إلى فرق أصغر مدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية. وقد لاقت عملية إعادة الهيكلة والنتائج المالية استحسان المستثمرين، مما انعكس في ارتفاع سعر السهم بنحو 25% بعد إغلاق التداول.
- في سوق المعادن النفيسة، يرتفع سعر الذهب ارتفاعاً طفيفاً ويختبر مستوى 5200 دولار، بينما ارتفع سعر الفضة بأكثر من 2% ويحوم مجدداً حول مستوى 90 دولاراً.
- أما في سوق العملات الرقمية، فيسود جو من التفاؤل. فقد ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 0.2% ويختبر مستوى 67800 دولار، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم أيضاً بنحو 0.2% ليصل إلى 2040 دولاراً.
