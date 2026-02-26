هل انقذت NVIDIA الأسواق مجدداً

- جولة جديدة من المحادثات الامريكية الإيرانية
- ارتفاع كبير في مخزونات النفط الأمريكي
- تراجع الفضة بالرغم من استقرار الذهب
- تصريحات أعضاء البنك المركزي الياباني تدعم الين
- جولة جديدة من المحادثات الامريكية الإيرانية
- ارتفاع كبير في مخزونات النفط الأمريكي
- تراجع الفضة بالرغم من استقرار الذهب
- تصريحات أعضاء البنك المركزي الياباني تدعم الين
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبي
- جولة جديدة من المحادثات الامريكية الإيرانية
- ارتفاع كبير في مخزونات النفط الأمريكي
- تراجع الفضة بالرغم من استقرار الذهب
- تصريحات أعضاء البنك المركزي الياباني تدعم الين
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (27.02.2026)
ملخص اليوم: هل هذه بداية نهاية انخفاض التضخم؟
القمح يصل إلى أعلى مستوى له منذ 8 أشهر 📈
شركة بلوك تسرح 40% من قوتها العاملة وتزيد 16% - هل هذا نموذج جديد؟