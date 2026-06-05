كيبكو تعزز استثماراتها في السعودية بعقد جديد لتوسعة محطة الجافورة للطاقة

واصلت شركة الطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية "كيبكو" تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة السعودي بعد حصولها على عقد جديد لتطوير وتشغيل المرحلة الثانية من محطة الجافورة للتوليد المشترك. ويأتي هذا الإنجاز في إطار توسع الشركة داخل المملكة، التي تعد من أكبر أسواق الطاقة وأكثرها جذباً للاستثمارات في المنطقة.

وبحسب تفاصيل المشروع، من المتوقع أن يحقق العقد إيرادات إجمالية تصل إلى نحو 2.1 تريليون وون كوري، أي ما يعادل حوالي 1.4 مليار دولار، ما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة للمشروع بالنسبة للشركة الكورية وخططها التوسعية في الشرق الأوسط.

وأوضحت كيبكو أنها أبرمت اتفاقيات طويلة الأجل مع شركة أرامكو السعودية لتوريد الكهرباء والبخار، كما أنهت الترتيبات الخاصة بعقد الإنشاء مع شركة دوسان إنيربيليتي، الأمر الذي يمهد لانطلاق الأعمال التنفيذية خلال الفترة المقبلة وفق الجدول الزمني المحدد.

ومن المقرر أن تتمتع المحطة الجديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 331 ميجاواط من الكهرباء، إضافة إلى إنتاج ما يقارب 465 طناً من البخار في الساعة، ما يسهم في دعم العمليات الصناعية المرتبطة بحقل الجافورة. وتستهدف الشركة استكمال أعمال البناء بحلول منتصف عام 2029، على أن تستمر في تشغيل المحطة وتوفير خدمات الطاقة والبخار لمدة تصل إلى 17 عاماً بعد بدء التشغيل التجاري.

ويُعد هذا المشروع امتداداً للنجاح الذي حققته كيبكو في المرحلة الأولى من محطة الجافورة، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 317 ميجاواط. وكانت الشركة قد فازت بتنفيذ تلك المرحلة عبر مناقصة دولية في عام 2022، مع توقعات بالانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويعكس التوسع المستمر في مشروع الجافورة حجم الاستثمارات المتنامية في قطاع الطاقة السعودي، خاصة في المشاريع المرتبطة بتطوير موارد الغاز غير التقليدي. كما يؤكد جاذبية السوق السعودية للشركات العالمية التي تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها مشاريع البنية التحتية والطاقة في المملكة.