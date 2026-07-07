أرامكو السعودية تعلن أسعار بيع النفط الخام لشهر أغسطس 2026 وتُحدث تعديلات في الأسواق العالمية

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البيع الرسمية لشحنات النفط الخام المخصصة لشهر أغسطس 2026، في خطوة تعكس استراتيجيتها المستمرة في مواءمة الأسعار مع تطورات أسواق الطاقة العالمية ومستويات الطلب في مختلف المناطق. وشملت التعديلات الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، مع اختلافات في العلاوات والخصومات بحسب طبيعة كل سوق.

أسعار الخام العربي في أمريكا الشمالية وأوروبا

حددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى سوق أمريكا الشمالية عند علاوة تبلغ 4.60 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس، وهو السعر المرجعي المعتمد في تلك المنطقة. ويأتي هذا التسعير في إطار سياسة أرامكو الرامية إلى المحافظة على تنافسية صادراتها وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

أما في غرب أوروبا، فقد قررت الشركة تسعير الخام العربي الخفيف عند علاوة قدرها 0.85 دولار للبرميل فوق خام برنت، في حين بلغ السعر المخصص لعملاء أوروبا – البحر المتوسط علاوة قدرها 0.65 دولار فوق خام برنت، بما يعكس اختلاف أوضاع العرض والطلب بين الأسواق الأوروبية.

خصم ملحوظ لأسواق شرق آسيا

شهدت منطقة شرق آسيا التعديل الأبرز، إذ حددت أرامكو سعر بيع الخام العربي الخفيف عند خصم يبلغ 1.50 دولار للبرميل مقارنة بمتوسط خامي عُمان ودبي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 11 دولارًا مقارنة بأسعار شهر يوليو. ويعكس هذا التغيير توجه الشركة لمواكبة متغيرات السوق الآسيوية، التي تُعد من أكبر الأسواق المستوردة للنفط السعودي.

خمسة أنواع رئيسية من النفط الخام

تعتمد أرامكو في تسويق إنتاجها على خمسة أنواع رئيسية من النفط الخام، وهي: العربي الخفيف سوبر، والعربي الخفيف إكسترا، والعربي الخفيف، والعربي المتوسط، والعربي الثقيل. وتلبي هذه الأنواع احتياجات متنوعة للمصافي العالمية، حيث تختلف في خصائصها وجودتها بما يتناسب مع متطلبات عمليات التكرير.

تصنيف الخامات وفق الكثافة

يستند تصنيف النفط الخام لدى أرامكو إلى درجة الكثافة (API)، إذ يتميز الخام العربي الخفيف الممتاز بكثافة تتجاوز 40 درجة، بينما تتراوح كثافة العربي الخفيف جدًا بين 36 و40 درجة، ويأتي العربي الخفيف ضمن نطاق 32 إلى 36 درجة. أما العربي المتوسط فتتراوح كثافته بين 29 و32 درجة، في حين يُصنف العربي الثقيل ضمن الخامات التي تقل كثافتها عن 29 درجة، وهو ما يؤثر على خصائصه وأساليب معالجته داخل المصافي.