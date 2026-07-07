عسير تستقطب العلامات العالمية.. «ويستن» يعزز الاستثمار الفندقي في أبها

تواصل المملكة العربية السعودية توسيع خريطة استثماراتها السياحية، مع التركيز على تطوير الوجهات الطبيعية والجبلية التي تتمتع بمقومات سياحية واعدة. وفي هذا السياق، أعلنت شركة ماريوت الدولية عن إطلاق أول فندق يحمل علامة «ويستن» في منطقة عسير، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الشركات العالمية بالسوق السعودية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة.

مشروع سياحي جديد في قلب أبها

وقعت ماريوت الدولية اتفاقية مع شركة منارات الضيافة العقارية لتطوير مشروع «ويستن أبها»، الذي من المقرر افتتاحه في عام 2031 داخل وادي جبل تهلل بمدينة أبها. ويعد المشروع إضافة نوعية إلى المشهد الفندقي في المنطقة، حيث سيضم 464 غرفة وجناحاً، إلى جانب مجموعة من الفلل والشاليهات والشقق الفندقية المخصصة للإقامة الطويلة.

كما يشمل المشروع مرافق متكاملة تضم مطاعم متنوعة، وقاعات للاجتماعات والفعاليات، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للعافية والاسترخاء، بما ينسجم مع هوية علامة «ويستن» التي تركز على توفير تجربة إقامة تجمع بين الراحة والصحة والتواصل مع الطبيعة.

توسع يتجاوز المدن الرئيسية

يمثل المشروع محطة جديدة في استراتيجية ماريوت الدولية للتوسع داخل المملكة، بالتزامن مع تنامي الاستثمارات في المناطق السياحية خارج المدن التقليدية مثل الرياض وجدة وساحل البحر الأحمر. ويعكس هذا التوجه الاهتمام المتزايد بتطوير الوجهات الطبيعية التي تمتلك مقومات جذب سياحي فريدة، وفي مقدمتها منطقة عسير.

وتحظى مدينة أبها بمكانة مميزة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المملكة، بفضل مناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة، فضلاً عن سهولة الوصول إليها عبر مطار أبها الدولي وقرب المشروع من مركز المدينة، الذي يعد القلب التجاري والثقافي للمنطقة.

دعم رؤية السياحة المستدامة

وأكد كريم شلتوت، نائب الرئيس الأول للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية، أن إطلاق مشروع «ويستن أبها» يعكس الأهمية المتزايدة للسوق السعودية ضمن خطط الشركة المستقبلية، مشيراً إلى أن المقومات الطبيعية والمناخية التي تتمتع بها أبها تتوافق مع فلسفة العلامة التجارية التي تركز على العافية وجودة الحياة.

من جهته، أوضح محمد النشوان، الرئيس التنفيذي لشركة منارات الضيافة العقارية، أن التعاون مع ماريوت يمثل خطوة استراتيجية لتطوير قطاع الضيافة في عسير، مؤكداً أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة السياحية، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية، من خلال تقديم تجربة ضيافة راقية تنسجم مع الطابع الطبيعي الفريد لمدينة أبها.