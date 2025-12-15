إفتتاح الأسواق الأمريكية : تفاؤل معتدل في بداية الأسبوع

بدأت جلسة التداول الأولى لهذا الأسبوع في وول ستريت بتفاؤل معتدل. وسجلت جميع العقود على المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية ارتفاعًا بنحو 0.4%.

عادت شركة إنفيديا والصين إلى دائرة الضوء. وخلال مفاوضات يوم الجمعة، أفادت التقارير أن الوفد الصيني أشار إلى الولايات المتحدة أن رقائق إنفيديا ليست ورقة ضغط كما تعتقد الولايات المتحدة. ووفقًا لمصادر بلومبيرغ التقنية، يفضل الصينيون مواصلة الاستثمار في منتجاتهم الخاصة بدلًا من الاعتماد على حلول جاهزة ستستخدمها الولايات المتحدة ضدهم عند أدنى فرصة.

بيانات الاقتصاد الكلي:

أظهر مؤشر إمباير في نيويورك انخفاضًا بنسبة 3.9%، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 9.6%.

وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يلقي عضوا لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ويليامز وميران، كلمات.

مؤشر الولايات المتحدة 100 (D1)

المصدر: xStation5

يستمر تقييم مؤشر التكنولوجيا في تأكيد نموذج RGR. وتُعد جلسة اليوم محاولة أخرى لإلغاء هذا النموذج. يُعتبر مستوى 26000 ومستوى فيبوناتشي 23.6 المستوى الرئيسي للمشترين، ويجب تجاوزهما لإلغاء النموذج. في الوقت نفسه، يجب على البائعين خفض السعر إلى مستوى خط العنق عند 24200 تقريبًا على الأقل لضمان استمرار النموذج.

أخبار الشركات: