إفتتاح الأسواق الأمريكية : تفاؤل معتدل في بداية الأسبوع

- الولايات المتحدة وشركة إنفيديا تستغلان استراتيجية الصين
- طلبات ضخمة لمعالجات H200
- إنتل تستحوذ على شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي
- إفلاس مصنّعي المكانس الكهربائية رومبا
- استفادة شركات تعدين الذهب من ارتفاع الأسعار
بدأت جلسة التداول الأولى لهذا الأسبوع في وول ستريت بتفاؤل معتدل. وسجلت جميع العقود على المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية ارتفاعًا بنحو 0.4%.
عادت شركة إنفيديا والصين إلى دائرة الضوء. وخلال مفاوضات يوم الجمعة، أفادت التقارير أن الوفد الصيني أشار إلى الولايات المتحدة أن رقائق إنفيديا ليست ورقة ضغط كما تعتقد الولايات المتحدة. ووفقًا لمصادر بلومبيرغ التقنية، يفضل الصينيون مواصلة الاستثمار في منتجاتهم الخاصة بدلًا من الاعتماد على حلول جاهزة ستستخدمها الولايات المتحدة ضدهم عند أدنى فرصة.
بيانات الاقتصاد الكلي:
- أظهر مؤشر إمباير في نيويورك انخفاضًا بنسبة 3.9%، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 9.6%.
- وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يلقي عضوا لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ويليامز وميران، كلمات.
مؤشر الولايات المتحدة 100 (D1)
يستمر تقييم مؤشر التكنولوجيا في تأكيد نموذج RGR. وتُعد جلسة اليوم محاولة أخرى لإلغاء هذا النموذج. يُعتبر مستوى 26000 ومستوى فيبوناتشي 23.6 المستوى الرئيسي للمشترين، ويجب تجاوزهما لإلغاء النموذج. في الوقت نفسه، يجب على البائعين خفض السعر إلى مستوى خط العنق عند 24200 تقريبًا على الأقل لضمان استمرار النموذج.
أخبار الشركات:
- أدوبي (ADB.US) - أصدرت شركة استثمارية سلسلة من التوصيات السلبية لشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك أدوبي، التي انخفضت أسهمها بنحو 1% اليوم.
- إيمونوم (IMNM.US) - نشرت شركة التكنولوجيا الحيوية نتائج إيجابية للتجارب السريرية لأحد منتجاتها المحتملة، وارتفعت قيمتها السوقية بأكثر من 20%.
- آي روبوت (IRBT.US) - أعلنت الشركة المصنعة للروبوتات، بما في ذلك الروبوت الشهير "رومبا"، إفلاسها، وانخفضت قيمتها السوقية بنحو 70%.
- أنجلوغولد (AU.US) - تشهد شركات تعدين الذهب ارتفاعًا مستمرًا في قيمتها السوقية مدفوعةً بالطلب المتزايد على المعادن النفيسة، حيث تنمو الشركة بأكثر من 2%.
- تكساس إنسترومنتس (TXN.US) - تتراجع قيمة الشركة المتخصصة في إنتاج أشباه الموصلات والإلكترونيات التناظرية بنحو 2%. ويعود هذا التراجع إلى توصية سلبية من أحد البنوك الاستثمارية، تشير إلى انخفاض جاذبية الشركة في ظل الطلب المتزايد الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
- إنفيديا (NVDA.US) - تستعيد الشركة المصنعة لبرمجيات ومكونات الذكاء الاصطناعي بعضًا من قيمتها السوقية التي خسرتها نتيجة فشل مفاوضات يوم الجمعة. وقد قدمت عدة شركات صينية طلبات كبيرة لشراء نسخ تصديرية من رقائق H200. وترتفع قيمة إنفيديا بنحو 1%، على الرغم من أن الصفقة لا تزال بانتظار موافقة الجانب الصيني.
- إنتل (INTC.US) - استحوذت الشركة المصنعة للمعالجات على شركة سامبانوفا سيستم الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مقابل 1.6 مليار دولار. ويرتفع سعر سهمها بنحو 1%.
