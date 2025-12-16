تظهر تقارير إعلامية بشكل دوري حول الإجراءات والغرامات التي تفرضها المفوضية الأوروبية أو الهيئات ذات الصلة على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية. وسرعان ما يصعب تصديق المبالغ المذكورة.

في عام 2024، تجاوزت إيرادات الاتحاد الأوروبي من الغرامات المفروضة على أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية ما دفعته شركات التكنولوجيا الأوروبية من ضرائب. فقد دفعت شركة آبل وحدها أكثر من 1.8 مليار يورو، بينما يتعين على شركتي ميتا ولينكدإن معًا دفع ما يصل إلى 1.1 مليار يورو. وهذه مجرد غرامات عام 2024. ففي عام 2025، من المقرر أن تدفع ميتا 200 مليون يورو إضافية، ومنصة X 120 مليون يورو، بينما ستدفع آبل 500 مليون يورو أخرى. أما جوجل، فقد تلقت غرامة قياسية بلغت قرابة 3 مليارات يورو. ما السبب وراء ذلك، وما هي التداعيات المحتملة؟

أولًا، من المهم دحض الاعتقاد الخاطئ بأن غرامات الاتحاد الأوروبي غير ضارة. فالغرامات التي تفرضها المفوضية الأوروبية تُحسب بناءً على الإيرادات العالمية للشركة الأم، وليس على أرباحها أو قطاعات محددة من عملياتها. وبالتالي، فإن إمكانية تعديل قيمة هذه الغرامات من خلال السياسات المحاسبية للشركات ضئيلة للغاية.

إذا كانت هذه الغرامات بالفعل بهذه القسوة، فلماذا يصعب رصد تأثيرها على تقييمات الشركات؟ في الغالب، تستغرق إجراءات المفوضية الأوروبية، في أحسن الأحوال، عدة أشهر. وتمتد عملية تقييم المخاطر وقيمة الغرامة المحتملة على فترة طويلة. صحيح أن خسارة نسبة قليلة من الإيرادات السنوية أمرٌ مؤلم لأي شركة، إلا أنه لا يكفي لإحداث انخفاض حاد في قيمة أسهمها أو تغيير في مسارها، خاصةً بالنسبة لأكبر الشركات.

يُطرح السؤال: ما هي أسباب هذه الغرامات وتداعياتها المحتملة؟ ولماذا تُفرض بشكل دوري، وهل تعكس طبيعة العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة؟

إن سبب فرض الغرامات بشكل دوري بسيط للغاية. يقوم نموذج أعمال عمالقة التكنولوجيا الأمريكية على عدة افتراضات أساسية للحفاظ على معدل نموهم وربحيتهم:

جمع وتجميع كميات هائلة من بيانات المستخدمين الحساسة دون موافقتهم.

القدرة على احتكار السوق إلى حدٍّ يُشبه الاحتكار.

تحتاج هذه الشركات إلى هيمنة مطلقة على العملاء والموظفين في ظل غياب الرقابة أو المنافسة في قطاعها. يتعارض هذا النموذج تمامًا مع الافتراضات التنظيمية الأساسية للاتحاد الأوروبي. لا تستطيع الشركات الأمريكية التكيف مع نظام يحمي مبادئ المنافسة ويضمن حماية المستهلك الأساسية.

تدخلت الحكومة الأمريكية بنشاط في هذه القضية، حيث لا تقتصر المخاطر على الجانب الأيديولوجي فحسب، بل تشمل الجانب الاقتصادي أيضاً. يكشف تحليل الميزان التجاري الأمريكي عن عجز تجاري هائل مع أوروبا، وهو ما يتناقض مع الخطاب الذي يصور الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عظمى وأوروبا كبقايا من الماضي. وفي هذا السياق، يكمن العامل الوحيد الذي يسمح للولايات المتحدة بتعويض جزء على الأقل من خسائرها في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات.

لهذا السبب، تدافع الإدارة الأمريكية بشراسة عن انتهاكات الشركات الأمريكية الصريحة للقانون.

مع ذلك، تبقى فعالية أدوات الضغط الأمريكية محدودة. فقد ثبت أن اعتماد أوروبا العسكري على الولايات المتحدة مجرد وهم. تدافع أوكرانيا عن نفسها منذ عام دون دعم أمريكي، وتنتج شركة راينميتال وحدها اليوم ذخيرة تفوق أضعاف ما تنتجه الولايات المتحدة بأكملها. وتخسر ​​صناعة الأسلحة الأمريكية عملاء رئيسيين في الشرق الأوسط لصالح أوروبا، التي تمتلك معدات لا تقل جودة ولا تعتمد على المصالح المباشرة لإسرائيل.

إن التعريفات الجمركية والخطابات التي يستخدمها دونالد ترامب لمهاجمة المنتجات الأوروبية لا تجدي نفعًا. صحيح أنه يمكن ملاحظة انخفاض طفيف في العجز، لكنه لا يختفي تمامًا. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض ناتج عن زيادة هائلة في الواردات في بداية العام لتخزين المنتجات قبل سريان التعريفات. وللوصول إلى استنتاجات أدق، نحتاج إلى بيانات أحدث، لم تُنشر بسبب إغلاق الحكومة.

إضافةً إلى ذلك، فإن الفجوة في الجودة بين المنتجات الأوروبية والأمريكية ليست مجرد عيب بسيط، بل هي فجوة هائلة. فالملياردير الذي يرغب في شراء سيارة جديدة لن يشتري شاحنة فورد، بل سيشتري لامبورغيني. ولا تستخدم شركتا إنتل وإنفيديا آلات فيكو لإنتاج رقائقهما، بل تستخدمان آلات شركة ASML الهولندية. ويستخدم الأمريكيون دواء أوزمبيك الدنماركي (أو ما يُشابهه) لعلاج السمنة، وخلال جائحة كوفيد-19، تلقى الأمريكيون لقاحات ألمانية وبريطانية الصنع.

ويمكن تقديم المزيد من الأمثلة. إن الميزة الاقتصادية الهائلة للولايات المتحدة على أوروبا موجودة في أذهان المعلقين والسياسيين الذين يحاولون إسقاط وجهات نظرهم على الأسواق والاقتصاد.



تُشكّل لوائح وهياكل الاتحاد الأوروبي، التي تتعرض لانتقادات متكررة من النخب الاقتصادية، عائقًا هيكليًا أمام الشركات الأمريكية. تتطلب سياسات وأهداف الإدارة الأمريكية الحالية أوروبا ضعيفة نسبيًا ومنقسمة. يُعدّ الاتحاد الأوروبي خصمًا قويًا للغاية لخوض حرب تجارية مفتوحة في ظلّ الصين الحازمة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.

في العام المقبل، يُمكننا توقّع تصعيد الضغوط الدبلوماسية والتحريض السياسي المناهض لأوروبا من قِبل منصات التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة. كما يُمكننا ملاحظة زيادة في الاستثمارات في البدائل الأوروبية في مجالات معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي.