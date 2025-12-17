DE40: معلومات كثيرة، تحركات قليلة

تسود أجواء هادئة في الجلسة الأوروبية، مع غلبة التفاؤل المعتدل. وتحافظ معظم المؤشرات على استقرارها قرب مستويات الافتتاح، مع ارتفاعات طفيفة. ويتصدر مؤشر فوتسي 1000 قائمة المؤشرات الصاعدة، حيث ارتفعت عقوده بأكثر من 1.4% على خلفية التوقعات الجديدة بشأن مسار أسعار الفائدة. كما ارتفعت عقود مؤشري ITA40 وNED25 بنسبة 0.4%. ويحافظ مؤشر داكس على استقراره قرب سعر الافتتاح. وشهدت المؤشرات الفرنسية والسويسرية انخفاضات طفيفة، لكنها لم تتجاوز 0.3%.

يواجه المستثمرون في السوق الأوروبية سلسلة طويلة من المعلومات السياسية والبيانات الاقتصادية الكلية التي يتعين عليهم أخذها في الاعتبار.

يهدد دونالد ترامب بالانتقام من شركات التكنولوجيا الأوروبية ردًا على الغرامات المفروضة على الشركات الأمريكية. كما يهدد الرئيس الأمريكي بغزو فنزويلا مجددًا. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التقلبات خلال الجلسة أو في الأيام المقبلة.

وتُقدم ألمانيا سلسلة من القرارات الهامة التي قد يفسرها السوق على أنها داعمة للنمو. أولًا، صوّت ائتلاف الاتحاد الأوروبي لصالح تنازلات كبيرة في القانون الذي يحظر بيع المركبات التي تعمل بالوقود. وفي الوقت نفسه، تتراجع ألمانيا عن سلسلة من القيود المفروضة على استهلاك الكهرباء من قبل الشركات.

KNDS - تستعد شركة تصنيع الدبابات الألمانية لطرح أسهمها للاكتتاب العام، ومن المتوقع أن تقدم إدارة الشركة جدولًا زمنيًا أوليًا لدخول السوق العامة بحلول نهاية هذا الأسبوع.

بيانات الاقتصاد الكلي:

التضخم في المملكة المتحدة: جاء مؤشر أسعار المستهلك أقل من التوقعات، حيث بلغ 3.2% على أساس سنوي مقارنةً بالتوقعات البالغة 3.4%. وعلى أساس شهري، سُجّل انكماش بنسبة 0.2%. وهذا يتيح مجالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

مؤشر IFO الألماني أقل من التوقعات، حيث بقي في منطقة الانكماش عند 87.6.

كان تضخم مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو متوافقًا مع توقعات السوق، حيث بلغ 2.4% سنويًا و-0.5% شهريًا.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

يُظهر الرسم البياني استمرار تشكّل نمط هبوطي واسع النطاق ذي ميل منخفض. ويُشير كلٌّ من المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) ومؤشر MACD إلى تناقص في الفارق، ما يدل على ضعف متزايد لدى المشترين، الذين يحتاجون إلى كسر مستوى فيبوناتشي 23.6 لمنع المزيد من الانخفاضات. أما إذا أراد البائعون الحفاظ على زمام المبادرة، فمن الضروري تجاوز المتوسطين المتحركين الأسيين 50 و100 بسرعة، ثم مستوى فيبوناتشي 50.

