الاقتصاد السعودي ينكمش بنسبة 4.8% في الربع الثاني من 2026

انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، مقابل نمو 3% خلال الربع الأول، نتيجة للتوترات في المنطقة وانخفاض إنتاج النفط بالمملكة من جانبه قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن انكماش الاقتصاد السعودي جاء بضغط رئيسي من القطاع النفطي الذي تراجع 24.7%، فيما خفف القطاع غير النفطي من الضغوط بنموه 0.6% كما أوضحت الإحصاء أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي يعد الأول خلال عامين ونصف، جاء كنتيجة متوقعة للتوترات في المنطقة وانخفاض إنتاج النفط”.

الجدير بالذكر أنه سجّلت الأنشطة النفطية مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 5.4%، في حين أسهمت الأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي بمقدار 0.4%، كما سجّلت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة موجبة قدرها 0.1% لكل منهما كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل موسمياً 4.9% في الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، ويُعزى هذا التراجع بصورة رئيسية إلى انخفاض الأنشطة النفطية 21.5%، كما انخفضت الأنشطة غير النفطية 0.5%، في حين حققت الأنشطة الحكومية نمواً بلغ 0.2%.

تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية كانت قد أظهرت تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3% في الربع الأول من 2026، مقارنة بالربع المماثل من 2025 وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث حققت كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.9% لكل منهما، فيما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.