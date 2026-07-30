عاجل: الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أقل من التقديرات! زوج اليورو/الدولار الأمريكي يكافح من أجل تحديد اتجاهه!

الساعة 14:30 بتوقيت وسط أوروبا، الولايات المتحدة، تقارير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي:

الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ربع السنوي: 1.5% (التوقعات: 2%، القيمة السابقة: 2.1%)

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي على أساس سنوي: 3.3% (التوقعات: 3.3%، القيمة السابقة: 3.4%)

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي شهريًا: 0.1% (التوقعات: 0.2%، القيمة السابقة: 0.3%)

في الربع الثاني من عام 2026، نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع، حيث بلغ معدل نموه 1.5% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لتأثير الحرب الإيرانية على ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم. ووفقًا لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي، يعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض الصادرات والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى ضعف استثمارات الشركات. كما انخفض الاستهلاك الشخصي عن التوقعات، حيث لا يزال المستهلكون الأمريكيون يعانون من ضغوط ارتفاع أسعار الوقود. وجاءت أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، أقل بقليل من التوقعات (حيث سجلت القراءة الشهرية أقل من المتوقع، مما يشير إلى ضغط تضخمي أقل حدة على المدى القصير).

لا يزال الاستهلاك الخاص يشكل الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. المصدر: ماكروبوند، أبحاث إكس تي بي

التحليل الفني: زوج اليورو/الدولار الأمريكي (إطار زمني 30 دقيقة)

بعد فترة من الركود الأولي، استأنف زوج العملات الأكثر تداولاً التداول فوق متوسطه المتحرك الأسي لعشر فترات (EMA10، باللون الأصفر)، مستفيداً من الموجة الصعودية التي أعقبت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

يختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي حالياً مستوى المقاومة الرئيسي حول 1.1480 للمرة الأولى منذ أسبوعين. مع ذلك، قد يواجه المشترون صعوبة في دفع الزوج نحو مستوى 1.1500 النفسي، حيث لا يزال مؤشر القوة النسبية قصير الأجل قريباً من منطقة ذروة الشراء.

سيكون الحفاظ على مستوى فوق 1.1450، الذي يتوافق مع كل من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 30 فترة (باللون البنفسجي الفاتح) ومستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مكاسب ما بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

المصدر: xStation5