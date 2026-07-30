عاجل: بنك إنجلترا يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك إنجلترا، تماشياً مع التوقعات، سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

الشكل 1: أسعار الفائدة وعوائد السندات في المملكة المتحدة (1998-2026)

المصدر: أبحاث XTB، 30/07/2026

يُعدّ توزيع الأصوات لافتًا للنظر في هذا السياق. لم يقتصر التصويت لصالح رفع أسعار الفائدة على هيو بيل وميغان غرين فحسب، بل انضمت إليهما كاثرين مان، مما جعل النتيجة متقاربة أكثر مما توقعته الأسواق (6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة). ومن الجدير بالذكر أن مان كانت واحدة من شخصين فقط لم يصوتا لصالح خفض أسعار الفائدة في مايو 2025.

ووفقًا لها، كان العامل الرئيسي هو نقض دونالد ترامب لمذكرة السلام المبرمة مع إيران. كما أشارت إلى أن "تكاليف مواجهة خطر ارتفاع التضخم، الذي لا يتحقق في نهاية المطاف، ستكون أقل من تكاليف التقليل من شأن هذا الخطر". ونحن نشير هنا بشكل أساسي إلى الآثار المحتملة للجولة الثانية، والتي لفتت ميغان غرين الانتباه إليها أيضًا.

الشكل 2: توزيع أصوات بنك إنجلترا (2025-2026)

المصدر: تجميع خاص استنادًا إلى بيانات بنك إنجلترا، 30/07/2026

ببساطة، قد تحدث آثار ثانوية نتيجة لارتفاع توقعات التضخم، أي الاعتقاد السائد بأن التضخم سيظل مرتفعًا لفترة أطول، بغض النظر عن صحة هذا الاعتقاد من الناحية النظرية. غالبًا ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع توقعات الأجور، وهو ما ينتج عنه، في ظل سوق عمل نشط، مثل انخفاض معدل البطالة، نمو في الأجور. إذا نمت الأجور بوتيرة أسرع من التضخم (أي أنها إيجابية بالقيمة الحقيقية) ولم يكن المواطنون بحاجة إلى إعادة بناء مدخراتهم، فإننا نلاحظ عادةً زيادة في الاستهلاك.

على الرغم من أن غالبية صناع السياسات لم يروا ضرورة لرفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن، وأشار الحاكم بيلي إلى أن "الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو الخيار الصحيح"، لا سيما وأن "الوضع المحلي أفضل عمومًا من حيث توقعات التضخم"، يبدو أن مثل هذه الخطوة مسألة وقت.

مع ذلك، نرى أن بيان بنك إنجلترا أقل تشددًا مما قدمه المسؤولون في يونيو. أشارت سواتي دينغرا إلى أنه من الأفضل الانتظار لفترة أطول قليلاً حتى تظهر الآثار الكاملة لصدمة الطاقة الحالية، ويبدو بالفعل أنه من الممكن ألا يشهد شهر سبتمبر في نهاية المطاف أي زيادة في الأسعار.