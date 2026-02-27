الإمارات العالمية للألمنيوم تحصل على تمويل بـ5 مليارات دولار

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إتمام اتفاقية تمويل بالدين متعددة الشرائح بقيمة 5 مليارات دولار.

الجدير بالذكر أنه تدعم هذه الصفقة المبادرات الاستراتيجية للشركة، من خلال تعزيز السيولة والمرونة المالية لتنفيذ الخطط طويلة الأجل، إلى جانب دعم الميزانية العمومية وتحسين هيكل استحقاقات الديون، وفقاً لصحيفة الخليج.

يشار أنه يجمع هذا التمويل بين التسهيلات التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتم ترتيبه بالتعاون مع مجموعة تضم 21 مؤسسة إقليمية ودولية رائدة، وشمل قروضاً لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة بآجال استحقاق تصل إلى خمس سنوات.

يشار أنه شهد التمويل إقبالاً كبيراً من مؤسسات مالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، حيث تجاوز الطلب حجم التسهيلات المطروحة.

من جانبه قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "ستستخدم الشركة عائدات هذا التسهيل لإعادة تمويل الديون القائمة ودعم مبادراتها الاستراتيجية".

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ، عن تحقيق صافي ربح أساسي بلغ 4.93 مليار درهم (1.34 مليار دولار) خلال عام 2025، بنمو نسبته 16% مقارنة بصافي ربح أساسي قدره 4.26 مليار درهم عام 2024، وذلك باستثناء نتائج شركة غينيا ألومينا كوربوريشن.