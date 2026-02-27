اقرأ أكثر
١٢:٤٠ م · ٢٧ فبراير ٢٠٢٦

تاسي: عدد المستثمرين الأفراد يتجاوز 7 ملايين عام 2025.. وعدد محافظهم 14.6 مليون

بلغ عدد المستثمرين الأفراد في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي بنهاية عام 2025 نحو 7.2 مليون مستثمر، بارتفاع 556 ألف مستثمر مقارنة بعام 2024.

يشار أنه حسبما أظهر التقرير الصادر عن هيئة السوق المالية، بلغ عدد المستثمرين الذكور نحو 5.35 مليون مستثمر، فيما بلغ عدد المستثمرات من الإناث 1.81 مليون.

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنهاية عام 2025 نحو 14.6 مليون محفظة.

كما ورد أن عددا من المحافظ الاستثمارية الذي يبلغ أكثر من ضعف عدد المستثمرين، إلى امتلاك بعض المستثمرين أكثر من محفظة استثمارية.

