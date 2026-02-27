التقويم الاقتصادي: التضخم الأوروبي ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي تحت الأضواء

تُصدر اليوم بيانات اقتصادية كلية هامة من فرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مع التركيز على معدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي. تُتيح هذه البيانات فهمًا أعمق لحالة الاقتصادات، وديناميكيات الأسعار والاستهلاك، والتغيرات في الاتجاهات الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

في فرنسا وإسبانيا، ينصبّ الاهتمام على قراءات التضخم الأولية، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك المنسق، والتي تعكس ضغوط الأسعار في الاقتصاد. أما في ألمانيا، فمن المقرر إصدار بيانات أسعار الواردات، وتضخم أسعار المستهلكين، وبيانات سوق العمل. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سيراقب المستثمرون والمحللون تضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات، ونفقات الاستثمار في قطاع البناء. بالإضافة إلى ذلك، تنشر كندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية والشهرية لتقييم زخم النمو الاقتصادي.

جدول البيانات الاقتصادية الكلية لليوم (بتوقيت وسط أوروبا)

08:00 السويد

مبيعات التجزئة غير المصنفة (شهريًا) يناير (فعلي 0.1%؛ سابق -0.6%)

مبيعات التجزئة غير المصنفة (معدل) يناير (فعلي 4.1%؛ سابق 2.3%)

08:00 ألمانيا

أسعار الواردات (شهريًا) يناير (فعلي 1.1%؛ متوقع 0.6%)

أسعار الواردات (معدل) يناير (فعلي -2.3%؛ سابق -2.3%)

08:00 النرويج

مبيعات التجزئة باستثناء السيارات (شهريًا) يناير (فعلي 1.1%؛ سابق -0.7%)

08:00 السويد

الميزان التجاري الخارجي (كرونة سويدية) يناير (فعلي 6.3 مليار؛ سابق 5.8 مليار)

08:00 تركيا

معدل البطالة يناير 8.1% 7.8% سابقًا

08:30 المجر

تضخم أسعار المنتجين - يناير

مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا) - يناير -0.4%

مؤشر أسعار المنتجين (معدل) - يناير -3.4%

08:30 المجر

معدل البطالة - يناير 4.4%

08:45 فرنسا

تضخم أسعار المستهلكين - بيانات أولية

مؤشر أسعار المستهلكين (شهريًا) - فبراير (التوقعات 0.5%؛ السابق -0.3%)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (شهريًا) - فبراير (التوقعات 0.5%؛ السابق -0.4%)

مؤشر أسعار المستهلكين (معدل) - فبراير (التوقعات 0.8%؛ السابق 0.3%)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (معدل) - فبراير (التوقعات 0.7%؛ السابق 0.4%)

08:45 فرنسا

تضخم أسعار المنتجين - يناير

مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا) - يناير (السابق 0.2%)

مؤشر أسعار المنتجين (معدل) - يناير (السابق -2%)

08:45 فرنسا

الناتج المحلي الإجمالي (السنة المالية) (ربع سنوي) الربع الرابع (التوقعات 0.2%؛ السابق 0.5%)

08:45 فرنسا

الإنفاق الاستهلاكي (شهريًا) يناير (0.3%؛ السابق -0.6%)

09:00 إسبانيا

التضخم الاستهلاكي (بيانات أولية)

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا) فبراير (السابق -0.4%)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (شهريًا) فبراير (السابق -0.8%)

مؤشر أسعار المستهلك (نسبة مئوية) فبراير (التوقعات 2.2%؛ السابق 2.3%)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (نسبة مئوية) فبراير (التوقعات 2.3%؛ السابق 2.4%)

09:00 سويسرا

الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع

الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب السنة (ربع سنوي) الربع الرابع 0.2%؛ السابق -0.5%

الناتج المحلي الإجمالي غير المعدل حسب السنة (سنويًا) الربع الرابع 0.5%

09:00 بولندا

مؤشر سوق العمل الصادر عن BIEC فبراير 77.5

09:55 ألمانيا

معدل البطالة المعدل حسب السنة لشهر فبراير 6.3%؛ 6.3% في الفترة السابقة

13:00 تشيلي

الإنتاج الصناعي (سنويًا) يناير 0.1%

13:00 تشيلي

معدل البطالة يناير 8%؛ 8% في الفترة السابقة

14:00 ألمانيا

الرقم القياسي لأسعار المستهلكين التقديري لشهر فبراير

CPI (شهري) فبراير 0.5٪؛ السابق 0.1٪

HICP (شهري) فبراير 0.5٪؛ السابق -0.1٪

CPI (سنوي) فبراير 2٪؛ السابق 2.1٪

HICP (سنوي) فبراير 2.1٪؛ السابق 2.1٪

14:30 كندا

الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع

الناتج المحلي الإجمالي (معدل سنوي) الربع الرابع 0.0٪؛ السابق 2.6٪

الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) الربع الرابع 0.6٪

14:30 كندا

الناتج المحلي الإجمالي الشهري (شهري) ديسمبر 0.1٪؛ السابق 0.0٪

14:30 الولايات المتحدة

الرقم القياسي لأسعار المنتجين يناير

PPI (شهري) يناير 0.3٪؛ السابق 0.5٪

PPI الأساسي (شهري) يناير 0.3٪؛ السابق 0.7٪

PPI (سنوي) يناير 2.6٪؛ السابق 3٪

PPI الأساسي (سنوي) يناير 3٪؛ السابق 3.3٪

15:45 الولايات المتحدة

مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو فبراير 52.8؛ السابق 54

16:00 الولايات المتحدة

الاستثمار في البناء (شهري) نوفمبر (السابق 0.5٪)

الاستثمار في البناء (شهري) ديسمبر (توقعات 0.2٪)

19:00 الولايات المتحدة