تعكف شركة "بترول أبوظبي الوطنية" "أدنوك" على مضاعفة طاقة نقل النفط إلى ميناء الفجيرة بحلول عام 2027 عبر خط أنابيب جديد يمكنه تجاوز مضيق هرمز، وفق بيان صادر عن مكتب أبوظبي للإعلام فالمشروع الجديد الذي يحمل اسم "غرب–شرق 1" يستهدف تعزيز مرونة صادرات الإمارات النفطية وتلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة.

الجدير بالذكر أنه تنفذ شركة الإمارات حالياً المشروع بتوجيه من الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الذي اوصى بتسريع إنجاز المشروع مع بدء الشركة في تنفيذ مرحلة جديدة منه.

يذكر أنه لدى الإمارات حالياً خط "حبشان–الفجيرة" الذي يستخدم لنقل النفط من الحقول البرية في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، بما يسمح بتصدير الخام مباشرة إلى المحيط الهندي من خارج مضيق هرمز إذ تتراوح الطاقة الاستيعابية للخط بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، ما يغطي جزءاً من صادرات أبوظبي التي بلغت مستويات مرتفعة عند نحو 3.5 مليون برميل يومياً.

كما يتيح موقع إمارة الفجيرة للإمارات تفادي مضيق هرمز وهو نقطة عبور النفط الرئيسية التي باتت شبه مغلقة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتعد الفجيرة، الواقعة بين خليج عُمان وجبال الحجر، محطة التصدير الرئيسية لخام مربان الإماراتي الذي يُنقل عبر خط أنابيب من مناطق الإنتاج في أبوظبي. وإلى جانب منشأة تخزين الخام التابعة لشركة "أدنوك"، يستطيع الميناء استيعاب أكثر من 70 مليون برميل من النفط والوقود للمتعاملين الذين يحتاجون إلى وصول سريع للإمدادات، كما يُستخدم الميناء أيضاً كمركز لتموين السفن.