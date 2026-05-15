التقويم الاقتصادي: تحول التركيز العالمي للبيانات إلى الولايات المتحدة وكندا

تتسم جلسة التداول الاقتصادي الكلي اليوم بتنوعها، إلا أن التركيز لا يزال منصباً بوضوح على بيانات الاقتصادات المتقدمة الكبرى. سيركز المستثمرون بشكل أساسي على البيانات الصادرة من الولايات المتحدة وكندا للحصول على مؤشرات جديدة حول وضع اقتصاداتهما بعد التقلبات الأخيرة في معنويات المستثمرين. أما في أوروبا، فسينصب الاهتمام على بيانات التضخم من بولندا، والتي قد تساعد في تقييم وتيرة انخفاض التضخم وتوقعات السياسة النقدية للبنك الوطني البولندي. كما ستصدر بيانات من مجموعة من الاقتصادات الأصغر، إلا أن تأثيرها على العملات وتوقعات البنوك المركزية سيكون على الأرجح محدوداً.
الجدول الزمني الاقتصادي لليوم
- 08:00 النرويج: الميزان التجاري الخارجي (كرونة نرويجية): أبريل: 84.2 مليار (السابق 97.5 مليار)
- 09:00 جمهورية التشيك: محضر اجتماع البنك المركزي التشيكي: مايو
- 09:30 بولندا: معدل التضخم النهائي لمؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): أبريل: التوقعات 0.6% (السابق 1.1%)
- 09:30 بولندا: معدل التضخم النهائي لمؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): أبريل: التوقعات 3.2% (السابق 3.0%)
- 10:00 إيطاليا: معدل التضخم النهائي لمؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): أبريل: التوقعات 1.2% (السابق 0.5%)
- 10:00 إيطاليا: معدل التضخم النهائي لمؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): أبريل: التوقعات 2.8% (السابق 1.7%)
- 10:00 جمهورية التشيك: رصيد الحساب الجاري (كرونة تشيكية): مارس: 13.1 مليار (السابق 17.37%) مليار)
- 14:00 بولندا: ميزان المدفوعات: مارس
- 14:00 بولندا: الحساب الجاري (يورو): مارس: -1,250 مليون (السابق -990 مليون)
- 14:00 بولندا: الميزان التجاري (يورو): مارس: (السابق -1,025 مليون)
- 14:00 رومانيا: قرار البنك الوطني للبنك بشأن سعر الفائدة: مايو: التوقع 6.50% (السابق 6.50%)
- 14:15 كندا: بدء بناء المساكن: أبريل: التوقع 241 ألف (السابق 235.9 ألف)
- 14:30 الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر ولاية نيويورك إمباير: مايو: التوقع 7.7 (السابق 11)
- 14:30 كندا: مبيعات التصنيع (شهريًا): مارس: (السابق 3.6%)
- 15:15 الولايات المتحدة الأمريكية: الإنتاج الصناعي (شهريًا): أبريل: التوقع 0.3% (السابق -0.5%)
- 15:15 الولايات المتحدة الأمريكية: معدل استغلال الطاقة الإنتاجية أبريل: التوقعات 75.9% (السابق 75.7%)
- 15:15 الولايات المتحدة: الإنتاج الصناعي (سنويًا): أبريل: (السابق 0.7%)
- 19:00 الولايات المتحدة: عدد منصات حفر النفط لشركة بيكر هيوز: أسبوعيًا: 411 (السابق 410)
