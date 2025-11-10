العد التنازلي للجمعة السوداء 2025: ما هي الأسهم التي قد تستفيد؟

الجمعة السوداء لا تُمثّل مجرد يوم واحد من العروض الترويجية، بل هي بداية رمزية لأكثر فترات العام ربحيةً لتجار التجزئة العالميين، وخاصةً لمنصات التجارة الإلكترونية. وبينما لا تشهد جميع العلامات التجارية نفس الارتفاع في المبيعات (يعتمد كل شيء على تشكيلة المنتجات وأذواق المستهلكين)، إلا أن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا: الإنفاق عبر الإنترنت مستمر في النمو، وقطاع التجارة الإلكترونية يواصل ازدهاره، بغض النظر عن تغير سلوك المستهلك. لهذا السبب، غالبًا ما يمنح هذا الوقت من العام أسهم شركات مثل أمازون، شوبيفاي، زالاندو، وأليغرو دفعةً قويةً من الزخم.

متى ستكون الجمعة السوداء 2025 وماذا تعني للمستثمرين؟

في عام 2025، ستصادف الجمعة السوداء يوم 29 نوفمبر، وهو الأسبوع الأخير من الشهر الذي سيشهد أقوى نشاط تسوق قبل ذروة موسم الأعياد. تاريخيًا، تفوقت أسهم التجزئة والتجارة الإلكترونية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الأسابيع التي سبقت الجمعة السوداء وبعدها، وهو اتجاه يراقبه المتداولون عن كثب كل عام.

خلال موسم التسوق لعام 2024، ارتفعت المبيعات العالمية عبر الإنترنت بنحو 5% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 74 مليار دولار، بينما في الولايات المتحدة وحدها، ارتفعت بأكثر من 10% لتصل إلى 10.8 مليار دولار. ووفقًا لشركة كيبلر أناليتكس، شهد أسبوع الجمعة السوداء لعام 2023 ارتفاعًا في متوسط ​​مبيعات التجزئة بنسبة 93% مقارنةً بالأسبوع العادي، وهو ما يُمثل ارتفاعًا ملحوظًا في تفاعل المستهلكين.

ماذا يعني هذا لوول ستريت وأسهم التجارة الإلكترونية؟

بالنسبة للمستثمرين، تُمثل الجمعة السوداء أكثر من مجرد طفرة مبيعات، بل هي اختبار فوري لثقة المستهلك. يمكن لبيانات الإنفاق القوية أن ترفع توقعات أرباح الربع الرابع في قطاعي التجزئة والتكنولوجيا، وخاصةً للشركات التي تُحقق نسبة كبيرة من المبيعات عبر الإنترنت.

في العام الماضي، أفادت ماستركارد سبيندينغ بولس أن إجمالي مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 3.5% على أساس سنوي، لكن مبيعات التجارة الإلكترونية ارتفعت بشكل كبير بنسبة 14.6%. يُظهر هذا التباين بوضوح اتجاه زخم النمو - نحو التجارة الرقمية.

ماذا نتوقع في عام ٢٠٢٥؟

يتوقع محللون في شركة باين آند كومباني أن تُشكّل عطلة نهاية الأسبوع بين الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني في الولايات المتحدة حوالي ٩٪ من إجمالي إنفاق التجزئة خلال موسم العطلات، مع توقعات بارتفاع المبيعات بنسبة ١١٪ تقريبًا على أساس سنوي، مما يُشير إلى موسم تسوق قوي قادم. قد تصل المبيعات عبر الإنترنت خلال الجمعة السوداء ٢٠٢٥ في الولايات المتحدة إلى حوالي ١٢ مليار دولار. عالميًا، قد يرتفع إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية في الأسبوع الأخير من نوفمبر بنحو ٨٪ على أساس سنوي (بعد تعديل التضخم)، ليصل إلى حوالي ٨٠ مليار دولار، ارتفاعًا من ٧٤.٤ مليار دولار في عام ٢٠٢٤.

من سيستفيد أكثر؟

على مدار العقد الماضي، تفوقت أسهم مختارة في قطاع التجارة الإلكترونية باستمرار على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قبل وبعد الجمعة السوداء. وإذا صحت التوقعات، فقد تكون شركات المنصات العملاقة مثل أمازون، وشوبيفاي، وأليغرو، وزالاندو من بين أكبر الرابحين هذا الموسم، مدفوعةً بإقبال المستهلكين العالمي والنمو المتسارع لتجارة التجزئة الرقمية.

المصدر: XTB Research

الموسمية وأسهم التجزئة

على مدار العشرين عامًا الماضية، تفوقت أسهم التجزئة باستمرار على مؤشر الأسهم الرئيسي، لا سيما خلال الأيام السبعة عشر التي سبقت الجمعة السوداء. وتشير نماذج أعمال تجار التجزئة، مثل ميسيز أو تابستري، إلى أنهم يميلون إلى الاستفادة من موسم قوي لتجارة التجزئة في الربع الرابع أكثر من الحدث الذي يستمر ليوم واحد. إلا أن الجمعة السوداء لا تزال تُمثل حدًا موسميًا رئيسيًا.

البيانات تغطي الفترة من 2004 إلى 2024.

المصدر: XTB Research.

أداء ما بعد الجمعة السوداء

حتى بعد ثلاثة أسابيع من الجمعة السوداء، عادةً ما تواصل أسهم التجزئة تفوقها على السوق، لكن الفجوة بدأت تتقلص. هذا يشير إلى أنه اعتبارًا من 7 نوفمبر 2025، نقف على أعتاب أفضل فترة موسمية لأسهم التجزئة والتجارة الإلكترونية. صحيح أن جزءًا من هذا يعود إلى ما يُسمى "ارتفاع سانتا كلوز"، لكن سبب ريادة أسهم التجزئة واضح: فهي تُعزز الإقبال على شراء الهدايا.

البيانات تغطي الفترة من 2004 إلى 2024.

المصدر: XTB Research.

منصات التجارة الإلكترونية كأبرز الرابحين

ما هي الأسهم التي يُرجّح أن تحقق أكبر استفادة هذا العام؟ نركّز على منصات التجارة الإلكترونية، لأنها تتأثر بشكل مباشر بالزيادة الكبيرة في حجم المبيعات، حتى مع تغيّر اتجاهات المستهلكين.

الولايات المتحدة الأمريكية: أمازون وشوبيفاي - نطاق واسع، انتشار عالمي.

أوروبا/وسط وشرق أوروبا: زالاندو وأليغرو - أقل تقديرًا من قبل المستثمرين، ولكن لا تزال لديهما إمكانات نمو موسمية في عام ٢٠٢٥.

في حين تُعتبر أمازون وشوبيفاي بالفعل شركتين قويتين، إلا أن الشركتين الأوروبيتين، بتقييم أقل بكثير، قد تكونان الحصان الأسود هذا الموسم. إلى جانب منصات التجارة الإلكترونية البحتة، من المتوقع أن تحقق شركات مثل نايكي مكاسب أيضًا. تشهد قناة نايكي الرقمية المباشرة إلى المستهلك (D2C) موسم ذروتها في الجمعة السوداء: النمو القوي للتجارة الإلكترونية، وقوة العلامة التجارية، والطرح متعدد القنوات، كل ذلك يجعلها قصة نجاح جذابة. وبالمثل، راقبوا أسماء مثل ليفي شتراوس وشركاه أو لوريال إس إيه لاحتمالات صعود جذابة.

مخططات الأسهم

أمازون (AMZN.US، D1)

أغلقت أمازون الربع الثالث بأداءٍ ممتاز، مُثبتةً مرةً أخرى أن الحجم لا يُعيق النمو. على الرغم من كونها واحدةً من أكبر الشركات في العالم، ارتفعت إيراداتها بوتيرةٍ مزدوجة الرقم، بينما تجاوزت ربحيتها توقعات وول ستريت. كما أصدرت الشركة توقعاتٍ متفائلة للربع الرابع، مُلمّحةً إلى أن موسم الأعياد قد يكون موسمًا ناجحًا آخر.

من الناحية الفنية، تراجع سعر سهم أمازون عن أعلى مستوياته على الإطلاق، ويختبر الآن منطقة اختراق ما بعد الأرباح بالقرب من 242 دولارًا، والتي تُطابق أيضًا ذروة يناير 2025.

قد تُشكّل هذه المنطقة منطقة طلبٍ قوي قبل الارتفاع التالي. تقع المقاومة الرئيسية التالية حول 255 دولارًا، حيث قد يظهر جني الأرباح - لكن الوضع العام لا يزال صعوديًا.

المصدر: xStation5

شوبيفاي (SHOP.US، D1)

شهدت أسهم شوبيفاي فترةً من التراجع مؤخرًا، حيث تراجعت بنحو 10% عن أعلى مستوياتها القياسية، إلا أنها لا تزال تحافظ على مسارها الصعودي الأوسع. ولا تزال الشركة في قلب منظومة التجارة الإلكترونية العالمية، حيث تُشغّل ملايين المتاجر الإلكترونية، وقد تُنعش موسمية السوق الإقبال على الشراء مع اقتراب حركة السعر من مستوى دعم خط الاتجاه السفلي.

سيتوافق التعافي من هذه المنطقة مع النمط التاريخي: فقد أثبت شهري نوفمبر وديسمبر مرارًا وتكرارًا أنهما أقوى فترات أداء شوبيفاي، مدفوعةً بارتفاع أحجام مبيعات التجار خلال الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني.

المصدر: xStation5

أليجرو (ALE.PL، D1)

لا تزال أليجرو تُعدّ قوة التجارة الإلكترونية في أوروبا الوسطى والشرقية، حيث تمتد عملياتها إلى بولندا والأسواق المجاورة، وقد حققت نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك الخاص في السنوات الأخيرة.

قد يُهيئ انخفاض أسعار الفائدة من البنك الوطني البولندي، والاتجاه الصعودي المُطرد في الأجور الحقيقية، بيئةً مثاليةً لتجدد نشاط المستهلكين، ولمنصة أليجرو المهيمنة على السوق.

من الناحية الفنية، يدافع السهم عن منطقة دعم رئيسية حول 34 زلوتي بولندي، والتي يُحددها المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لـ 200 يوم (الخط الأحمر). وقد يُؤكد أي انتعاش ناجح هنا عودة الزخم الصعودي لشركات التكنولوجيا الرائدة في قطاع التجزئة في أوروبا الوسطى والشرقية.

المصدر: xStation5

زالاندو (ZAL.DE، D1)

كانت زالاندو في يوم من الأيام رمزًا للنمو في أوروبا، لكنها عانت منذ عام ٢٠٢١، إذ لم تتمكن من عكس مسارها الهبوطي المطول. ومع ذلك، لا تزال الشركة تحتفظ بواحدة من أقوى العلامات التجارية في قطاع الأزياء الإلكترونية الأوروبية، حيث تخدم ملايين العملاء النشطين وتحتضن شبكة لوجستية قوية.

قد يكون يوم الجمعة السوداء حافزًا لعكس هذا المسار: فأي مؤشر على تحسن أحجام الطلبات أو انتعاش هامش الربح قد يُطلق شرارة انتعاش قصير الأجل بعد عدة أرباع من التراجع.

غالبًا ما يُعيد المستثمرون اكتشاف زالاندو خلال فترات الذروة الموسمية - وقد لا يكون هذا العام استثناءً.

المصدر: xStation5

نايكي (NKE.US، D1)

تراجعت أسهم نايكي إلى ما دون متوسطها المتحرك الأسّي لمئتي يوم، مستأنفةً فترة من الانخفاضات الحادة، إلا أن قصة العلامة التجارية لا تزال بعيدة المنال. تدخل الشركة موسم الجمعة السوداء مع إمكانية تحقيق مفاجأة من حيث المعنويات والأساسيات.

تاريخيًا، تُمثّل الجمعة السوداء فترة قياسية لشركة نايكي في مبيعات البيع المباشر للمستهلك (D2C)، بدعم من موقع Nike.com وتطبيق SNKRS. يواصل هذا النموذج متعدد القنوات - الذي يجمع بين الوصول عبر الإنترنت وقوة العلامة التجارية وحصرية المنتج - تعزيز هوامش الربح من خلال الاستغناء عن الوسطاء.

ومما يزيد من الإثارة، أن قرار المحكمة العليا الأمريكية المتوقع بحلول يناير 2026 بشأن تغييرات سياسة التعريفات الجمركية التي أعلن عنها دونالد ترامب قد يُصب في مصلحة الشركات المعرضة بشدة لرسوم الاستيراد، مما قد يُعزز توقعات ربحية نايكي. مع قوة قيمة العلامة التجارية والعوامل الموسمية المواتية، قد يستعيد السهم توازنه قريبًا.

المصدر: xStation5