الأكبر في فئتها: ماذا تقول أرباح بلاك روك عن السوق؟

أعلنت شركة بلاك روك، عملاق الاستثمار وإدارة الأصول المعروف والمثير للجدل أحيانًا، عن نتائجها المالية. وقد تجاوزت نتائجها توقعات المستثمرين المتفائلة، ما رفع قيمة الشركة إلى مستويات قياسية.

لكن أرباح بلاك روك لعام 2025 لا تقتصر على كونها نهاية عام ناجحة لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بل تُقدّم أيضًا مرجعًا لفهم كيفية تحوّل مركز الثقل في الأسواق المالية والاقتصاد: أين يتركز النمو، وما الذي يدفع الأداء القوي، ولماذا بدأ جزء متزايد من الاقتصاد بالعمل وفقًا لمنطق العملاء الأثرياء بدلًا من السوق الجماهيري.

أنهت بلاك روك العام بأصول مُدارة تتجاوز 14 تريليون دولار. وتجاوز ربح السهم للربع الرابع من عام 2025 توقعات المستثمرين بنسبة 5%، حيث بلغ 13.16 دولارًا، بينما بلغت الإيرادات حوالي 7 مليارات دولار مقابل توقعات بلغت 6.75 مليار دولار.

قد يبدو انخفاض صافي الإيرادات بأكثر من 30% على أساس سنوي مدعاة للقلق ظاهريًا. مع ذلك، يُعدّ هذا مؤشراً على النمو وليس تدهوراً في مؤشرات الأداء التشغيلي. تستفيد الشركة من طفرة عمليات الاندماج والاستحواذ الحالية، وقد استحوذت بدورها على عدد من المنصات وشركات الاستثمار، مما يُحسّن من توقعات نموها، ولكنه يُشكّل ضغطاً قصير الأجل على ربحيتها.

BLK.US (D1)

المصدر: xStation5

لكن الأهم ليس الأرقام بحد ذاتها، بل تركيبتها. فالتدفقات القياسية للأموال، والنمو السريع في سوق إدارة الثروات، وتوسع نطاق الخدمات الموجهة للعملاء الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، كلها مؤشرات على أن نموذج الأعمال القائم على الحجم والبيانات والوصول إلى رأس المال يكتسب ميزة يصعب منافستها.

ومن الجدير بالذكر بشكل خاص التحول في النمو نحو المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى. فصناديق الائتمان الخاصة، وبنية التداول التحتية، والاستراتيجيات النشطة المُباعة في شكل صناديق، تُمكّن بلاك روك من التخلص جزئيًا من الضغط المستمر لخفض الرسوم في إدارة الأصول السلبية.

يتفوق أداء الخدمات المصرفية الاستثمارية على الخدمات المصرفية التجارية.

أين نرى التحول الجذري في الاقتصاد والأسواق المذكورة آنفًا؟ لقد أظهر كل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي مرونة نسبية في الأرباع الأخيرة، وفي بعض المجالات، انتعاشًا واضحًا. وقد تفوق أداء الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد ذوي الثروات الكبيرة على أداء الخدمات المصرفية التقليدية للإيداع والإقراض.

يُظهر التباين مع البنوك التجارية بوضوحٍ تام. فالهوامش التي كانت تستفيد قبل فترة وجيزة من ارتفاع أسعار الفائدة بدأت تتضاءل. وفي الوقت نفسه، يتزايد خطر الائتمان بشكل ملحوظ بين العملاء ذوي القدرة المالية المحدودة. هذه العوامل تعني أن البنوك التي تركز على شريحة العملاء من عامة الناس تتخلف عن الركب.

أما بنوك الاستثمار، فتعمل في عالم مختلف. إذ تعتمد إيراداتها بشكل أكبر على النشاط السوقي، والخدمات الاستشارية، وإصدار الأوراق المالية، وإدارة الثروات. ويستفيد العملاء والمؤسسات الثرية من "أثر الثروة": حيث ترتفع تقييمات الأصول، وتزداد هوامش الشركات، وتتيح أسعار الفائدة المنخفضة استثمارات أكبر حجماً وأكثر خطورة.

أكبر 6 شركات في أسواق رأس المال (من حيث القيمة السوقية)، متوسط ​​العائد حوالي 34%. المصدر: xStation5

أكبر 6 شركات تمويل استهلاكي (من حيث القيمة السوقية)، متوسط ​​العائد ~28%، المصدر: xStation5

يُعزى تباين نتائج القطاعات إلى تحولٍ حادٍ ومتزايد في تركيز الموارد في الاقتصاد. إذ تستحوذ مجموعةٌ محدودةٌ من الكيانات والأسر على حصةٍ متزايدةٍ من الأصول المالية. ولا تقتصر مهمة هذه المجموعة على توليد الغالبية العظمى من الطلب الاستثماري فحسب، بل تتزايد أيضًا في توليد الطلب الاستهلاكي، وهو ما يظهر جليًا في نتائج الشركات خارج القطاع المالي.

التنافس على العملاء الميسورين

تُعدّ شركات الطيران مثالًا نموذجيًا على ذلك. فبعد سنواتٍ من التنافس على السعر والحجم، باتت تُحوّل نموذج أعمالها بشكلٍ متزايدٍ نحو تعظيم الإيرادات لكل راكب. وتُحدّد شرائح العملاء المميزة وبرامج الولاء وبيع الخدمات الإضافية ربحية أساطيل الطائرات بأكملها.

مع ذلك، لا تستطيع جميع القطاعات التكيف مع هذا المنطق. فالعقارات التجارية تعتمد على النشاط الاقتصادي الحقيقي والطلب من الشركات. ويجد مالكو المباني المكتبية أنفسهم عالقين في فخٍ اقتصاديٍ كليٍّ يتمثل في العمل عن بُعد، وتسريح العمالة غير المسبوق، ونقل العمليات إلى الخارج. لا يزال قطاع العقارات التجارية يُمثّل عبئًا ثقيلًا على العديد من البنوك الصغيرة، مما يُعمّق الفجوة بين الشركات العاملة في هذا القطاع.

كما أن قطاع التجزئة ذو الهوامش الربحية المنخفضة لا يملك مجالًا يُذكر لاختيار العملاء أو رفع الأسعار دون خسارة في حجم المبيعات. ورغم ارتفاع التضخم - الذي استغله القطاع لزيادة الأرباح والهوامش على حد سواء - إلا أن هذه الهوامش كانت مؤقتة. واليوم، تجد العديد من الشركات في هذا القطاع صعوبة متزايدة في تحقيق النتائج المرجوة.

وفي هذه القطاعات تحديدًا، يبرز التناقض بين البيانات الاقتصادية الكلية الجيدة والظروف الاقتصادية الحقيقية الضعيفة بشكلٍ جليّ. إذ ترتفع المؤشرات المالية بينما يعمل جزء كبير من الشركات في ظل ظروف ركود أو انكماش.

تركيز رأس المال والمخاطر النظامية

يؤدي تراكم رأس المال الهيكلي إلى تركيز يُشوّه البيانات الاقتصادية الكلية بشكلٍ متزايد. ولا يُشترط أن يُترجم نمو الأصول المالية وأرباح المؤسسات التي تخدم العملاء الأثرياء إلى نمو اقتصادي واسع النطاق؛ بل غالبًا ما يُنتج اتجاهًا معاكسًا. وفي الوقت نفسه، يُؤدي تركيز قرارات الاستثمار في أيدي عدد قليل من الشركات العالمية إلى رفع المخاطر النظامية إلى مستويات غير مقبولة. يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل الدور المتنامي للأسواق "الخاصة"، التي تسيطر على حصة متزايدة من الأصول العالمية، وتتبنى نهجًا أكثر جرأة في إدارة المخاطر، وتفتقر في الوقت نفسه إلى الرقابة التنظيمية.

سوق ذو سرعتين

تُعدّ نتائج بلاك روك وبنوك الاستثمار مؤشرًا على حالة النظام المالي، وتُظهر الاتجاه الذي يسير فيه السوق والاقتصاد. فقد ركّزت الشريحة الميسورة من المجتمع والمستثمرون المؤسسيون رؤوس أموالهم إلى درجة تدفعهم للبحث عن أصول أكثر تعقيدًا، وتزيد من تقبّلهم للمخاطر، وتُشوّه إدراكهم لها.

وتعاني الشركات غير الراغبة أو غير القادرة على التحوّل نحو تقديم خدمات ذات هوامش ربح عالية للعملاء الميسورين من انخفاض الطلب والاستثمار، مما يُؤدي إلى حلقة مفرغة. وفي الوقت نفسه، تُغذي البيانات المشوّهة حول الاستهلاك والطلب في الاقتصاد نماذج تفتقر إلى الدقة، وتتسبب في عمل صانعي السياسات النقدية بانفصال متزايد عن الواقع الاقتصادي، مما يُفاقم المخاطر.