البلاتين يخسر 3.5% مع ارتفاع الدولار الأمريكي مما أدى إلى موجة بيع

فقدت المعادن النفيسة زخمها اليوم، حيث انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% والفضة بنسبة -1.8%. وكما نرى، يشهد البلاتين تقلبات حادة، حيث انخفض بأكثر من 3% اليوم، في ظل بيانات اقتصادية أمريكية متباينة، مما يشير إلى ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء الاقتصاد، على الرغم من ضعف سوق العمل الأمريكي.

البلاتين (الفاصل الزمني للساعة)

تسجل أسعار البلاتين انخفاضات حادة اليوم، حيث انخفضت بنحو 50 دولارًا أمريكيًا للأونصة مقارنةً بمستويات أوائل سبتمبر.

المصدر: xStation5