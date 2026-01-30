البيتكوين: هل يُعدّ كيفن وارش المسمار الأخير في نعش المضاربين على ارتفاع سعر البيتكوين؟ 🔨

يواصل البيتكوين انخفاضه نحو منطقة 81,000 دولار، عائدًا إلى أدنى مستوياته المحلية الأخيرة، مع استمرار تزايد احتمالية اختيار كيفن وارش رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقد رجّحت أسواق التنبؤات فوز وارش كأبرز المرشحين، مما عزز الدولار الأمريكي وضغط مجددًا على العملات المشفرة. أثارت سمعته كمؤيد لسياسة نقدية أكثر تشددًا، وميزانية أصغر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ورفع أسعار الفائدة الحقيقية، قلق المستثمرين الذين ينظرون عادةً إلى البيتكوين على أنه مستفيد من الأوضاع المالية المتساهلة. ومع ازدياد احتمالات فوزه، انخفض سعر البيتكوين إلى نطاق 81,000-82,000 دولار، متراجعًا بأكثر من 3%.

خلفية تاريخية: تنبع سمعة كيفن وارش "المتشددة" إلى حد كبير من فترة عضويته في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية 2008-2009، حيث حذر مرارًا وتكرارًا من مخاطر التضخم حتى في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد يتجه نحو الانكماش وارتفاع معدلات البطالة. بعد انهيار بنك ليمان براذرز، جادل وارش بأن على الاحتياطي الفيدرالي ألا يتخلى عن مراقبته الدقيقة للتضخم.

هذا التاريخ هو ما يجعل الأسواق اليوم تربط عودته المحتملة بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وتقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، وانخفاض السيولة - وهي ظروف غير مواتية عمومًا لأصول مثل البيتكوين، التي تميل إلى تحقيق أفضل أداء لها في فترات انخفاض أسعار الفائدة.

وارش والبيتكوين

كما أبدى وارش تشكيكه في المضاربات المفرطة التي تغذيها السياسة النقدية المتساهلة - وهي فئة أدرج فيها العملات المشفرة في بعض الأحيان. ورغم أنه ليس معارضًا صريحًا للبيتكوين، فقد انتقد علنًا تقلباتها وازدهار الأصول الرقمية بشكل عام خلال فترات التحفيز القوي من البنوك المركزية.

هل لا يزال وارش متمسكًا بآرائه نفسها؟

لكن هذه المرة، قد يختلف الوضع لعدة أسباب. أولًا، لا يتخذ رئيس الاحتياطي الفيدرالي قراراته بمفرده - فالقرارات السياسية تُتخذ من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأكملها، وقد أظهرت التصويتات الأخيرة في عهد باول خلافات داخلية كبيرة.

ثانيًا، من المرجح أن يميل الضغط السياسي داخل إدارة ترامب بقوة نحو خفض أسعار الفائدة وتبني سياسات داعمة للنمو، بغض النظر عمن يتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبالتالي، قد يخفف وارش من موقفه المتشدد إذا ما شددت الأوضاع المالية أكثر من اللازم أو ارتفعت مخاطر الركود.

أخيرًا، يختلف الاقتصاد اليوم هيكليًا عن اقتصاد عام 2008، إذ يشهد مستويات ديون أعلى، وحساسية أكبر لأسعار الفائدة، ونظامًا ماليًا يتفاعل بسرعة أكبر بكثير مع تغيرات السيولة. وبينما تفسر سمعة وارش الانخفاض الحالي في سعر البيتكوين، قد يكون التأثير طويل الأجل لنهجه السياسي أقل تقييدًا مما تخشاه الأسواق حاليًا.

اختراق تشريعي في مجال العملات المشفرة في ظل مرشح جديد بارز لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

في الوقت نفسه، تقترب الولايات المتحدة من وضع إطار تنظيمي واضح للعملات المشفرة. وقد قدمت لجنة في مجلس الشيوخ مشروع قانون هيكلة السوق الأكثر شمولًا حتى الآن، والذي يهدف إلى تحديد المسؤوليات الإشرافية بوضوح بين وكالات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، واستبدال "المنطقة الرمادية" القانونية الحالية بقواعد تشغيلية محددة لشركات الأصول الرقمية.

لا تزال العملات المستقرة هي العقبة الأكبر، وتحديدًا مسألة السماح لشركات العملات الرقمية بتقديم عوائد أو مكافآت شبيهة بالفائدة على حيازاتها. تخشى البنوك من أن يؤدي ذلك إلى استنزاف الودائع وتهديد الاستقرار المالي. ولتجاوز هذا الجمود، يعقد البيت الأبيض اجتماعًا رفيع المستوى الأسبوع المقبل يضم كبرى البنوك وشركات العملات الرقمية والجهات المعنية في القطاع وصناع السياسات، سعيًا للتوصل إلى حل وسط.

بيتكوين (الإطار الزمني اليومي)

دفعت موجة البيع اليوم سعر البيتكوين نحو أدنى مستوياته التي سجلها قبل شهرين. هذه منطقة رئيسية يحتاج المضاربون على الصعود إلى حمايتها لاستعادة مستوى الدعم التالي حول 86,000 دولار.

المصدر: xStation 5