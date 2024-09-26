البيتكوين عند أعلى مستوياته منذ أوائل أغسطس 📈

تستمر العملات المشفرة في تحقيق سلسلة من الارتفاع مدفوعة بموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهل بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة. أضافت عملة البيتكوين أكثر من 2.7٪ اليوم وارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أغسطس من هذا العام. وبالتالي، تخترق العملة المشفرة الرئيسية الحاجز النفسي المهم عند مستوى 65000 دولار.

وعلاوة على ذلك، مع الزيادات الملحوظة، يتدفق المزيد والمزيد من رأس المال إلى السوق من خلال صناديق الاستثمار المتداولة. بالأمس وحده، تدفق أكثر من 100 مليون دولار صافي إلى سوق البيتكوين.

المصدر: XTB

تخترق العملة المشفرة الرئيسية منطقة 65000 دولار، مما يفتح الطريق من منظور فني لاختبار الحد الأعلى للاتجاه الهبوطي العام الذي بدأ في مارس من هذا العام. بالنسبة لجانب الطلب، قد يكون المفتاح الآن هو الحفاظ على المنطقة المذكورة سابقًا، والتي، جنبًا إلى جنب مع منطقة 62250 دولارًا (سعر الشراء المحقق للمستثمرين قصيري الأجل). المصدر: xStation