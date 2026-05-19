انخفاض سعر البيتكوين إلى 76 ألف دولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الأول من مايو

انخفض سعر البيتكوين اليوم إلى 76,000 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى له منذ الأول من مايو، وقد تفاقم هذا الانخفاض بفعل تصحيح سوق الأسهم الأمريكية، وقوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد السندات. يُظهر الرسم البياني أدناه أن البيتكوين قد عاد إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 جلسة (الخط البرتقالي)، مما يشير إلى ضعف الزخم لأول مرة منذ 12 أبريل، عندما بدأ البيتكوين الارتداد الذي دفع الأسعار لاحقًا إلى ما يقارب 85,000 دولار أمريكي.
تظهر ضغوط بيع واضحة، ويبدو أن الهدف التالي للبائعين هو التراجع نحو منطقة 73,000 دولار أمريكي. وبهذا، تحول المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 جلسة من مستوى دعم إلى مستوى مقاومة، بينما قد يحاول المشترون استعادة منطقة 78,000-80,000 دولار أمريكي، شريطة تحسن معنويات أسواق الأسهم.
