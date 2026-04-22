الضوء الأخضر لإدراج “بيرين” في تاسي بطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

منحت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب شركة بيرين لتسجيل أسهمها وطرح 66 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق الرئيسية تداول السعودية (تاسي)، في خطوة تمهد لإدراج واحدة من أبرز شركات المياه المعبأة في المملكة.

ويمثل الطرح نحو 30% من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 220 مليون سهم، على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد الاكتتاب بوقت كافٍ، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل الفرصة الاستثمارية. وأوضحت الهيئة أن موافقتها تظل سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ القرار، وتُلغى في حال عدم استكمال إجراءات الطرح والإدراج خلال هذه الفترة.

تنشط “بيرين” في قطاع إنتاج مياه الشرب المعبأة داخل المملكة العربية السعودية، وتعود ملكيتها إلى شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، المعروفة باسم “الراجحي للاستثمار”. كما شهد هيكل ملكيتها تطوراً بارزاً في مارس 2025، مع دخول حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر استحواذها على حصة تبلغ 40% من الشركة.

وتدير “بيرين” ثلاث منشآت إنتاجية في مدن الرياض وجدة، إلى جانب شبكة تضم 24 منفذاً للبيع موزعة في مختلف مناطق المملكة، ما يعكس انتشارها الواسع في السوق المحلية.

ومن المتوقع أن تصبح الشركة ثاني شركة متخصصة في المياه المعبأة يتم إدراجها في السوق الرئيسية بعد شركة نقي للمياه، في حين يضم السوق الموازي “نمو” شركتين أخريين في القطاع، هما شركة مياه الجوف (مالكة علامة “مياه حلوة”) وشركة مصنع مياه سما الصحية.

ويعكس هذا الطرح تنامي اهتمام المستثمرين بقطاع المياه المعبأة، في ظل الطلب المتزايد والنمو السكاني، ما يعزز جاذبية هذا القطاع في الأسواق المالية السعودية.