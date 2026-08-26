الضوضاء الجيوسياسية مقابل البيانات الدقيقة: ما الذي يحدث فعلاً في سوق النفط؟

يعود الانخفاض الأخير في أسعار النفط، والذي وصل في وقت من الأوقات إلى 8% هذا الأسبوع، إلى هدوء مؤقت في المشاعر تجاه الشرق الأوسط، وليس إلى حل دائم للأزمة الحالية التي كان من المفترض أن تُحل في غضون أسابيع قليلة. يتفاعل السوق مع الأخبار المتداولة حول احتمالية تهدئة الوضع، لكن في نهاية المطاف لم يحدث أي تغيير جوهري. في غضون ذلك، تستمر الحياة وتُطبّق حلول لا تهدف فقط إلى استمرار التداول في سوق النفط، بل أيضاً إلى منع تكرار مواقف مماثلة في المستقبل. على الرغم من أن العوامل الأساسية كالعرض والطلب تُعدّ مفتاحاً لأسعار النفط على المدى الطويل، إلا أن الأسعار على المدى القصير تتأثر بشكل أساسي بالأخبار المتداولة في وسائل الإعلام. فما الذي كان ذا أهمية بالغة في الانخفاض الأخير في الأسعار؟

انفتاح دبلوماسي في طهران: أثار اجتماع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي آمالاً في إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز (إلا أن معلومات سلبية وردت لاحقاً من إيران بشأن انعدام فرص إجراء محادثات وإعادة ناقلة نفط هندية).

"يوم الحسم الاقتصادي" المعتدل: فُسِّرت حزمة العقوبات التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من قبل التجار على أنها عنصر ضغط تفاوضي وليست حصاراً نهائياً. من جهة أخرى، تواجه إيران مشاكل جمة في صادراتها النفطية، ويتحدث دونالد ترامب عن مزيد من العزلة لإيران.

زيادة في مخزونات النفط الخام الأمريكية: أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي زيادة في مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 4.2 مليون برميل مقارنة بزيادة متوقعة قدرها 1.8 مليون برميل، مما خفف الضغط على الأسواق المحلية (لكن تقريراً لاحقاً لوزارة الطاقة الأمريكية نفى هذا التقرير، إذ أظهر زيادة طفيفة في مخزونات النفط وانخفاضاً حاداً في مخزونات المنتجات البترولية).

تدفق هادئ للنفط من الخليج: على الرغم من الخطابات الحربية، تتزايد كميات النفط الخام الخارجة من الخليج العربي عبر طرق بديلة ومحروسة. ورغم الحصار المزدوج الرسمي، عبرت سبع سفن على الأقل مضيق هرمز خلال 24 ساعة مزودة بأجهزة إرسال واستقبال، بينما من المحتمل أن يكون عدد السفن التي عبرت المضيق بطرق سرية أكبر بكثير.

التحوّط القوي من جانب المنتجين وخطر فجوة الطلب في عام 2027

بينما تتصدر أخبار السوق الفورية عناوين الصحف، يشهد الطرف البعيد من منحنى العقود الآجلة تحولاً جوهرياً هاماً. فقد أدى ارتفاع أسعار العقود لعام 2027 إلى حوالي 80 دولاراً لخام برنت وحوالي 75 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط إلى موجة من عمليات التحوّط من جانب شركات الإنتاج (أي قطاع الاستكشاف والإنتاج بشكل عام):

تأمين عوائد على الأصول (7-10%): يُمكّن سعر 80 دولاراً المنتجين في الولايات المتحدة (حوض بيرميان) والبرازيل وغرب أفريقيا من ضمان عائد ثابت على الأصول وتأمين الإيرادات بشكل فوري طوال العام. وكثيراً ما يُقال إن شركات النفط تُحب التنقيب، وإذا تمكنت من القيام بذلك بأموالها الخاصة مع التحوّط، فمن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الإنتاج المحتمل.

زيادة في الإنفاق الرأسمالي: يمكن تمويل المشاريع التي خُطط لها في الأصل بأسعار نفط تتراوح بين 60 و65 دولارًا، والتي شهدناها في مطلع عامي 2025 و2026، تمويلًا كاملًا عند سعر 80 دولارًا للبرميل.

نمو محتمل في إنتاج النفط: يمكن للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل ودول أخرى في الأمريكتين، إلى جانب دول أفريقية، زيادة إنتاجها بما يصل إلى مليون برميل يوميًا العام المقبل بفضل القدرة على ضمان أسعار عند 80 دولارًا للبرميل. وتتراوح التكلفة الحدية للبرميل الإضافي من النفط للمشاريع الجديدة عادةً بين 55 و60 دولارًا. حتى عمليات الاستخراج المكلفة، مثل استخراج النفط الصخري أو الرمال النفطية (الحفر في التربة المتجمدة)، يمكن أن تكون مربحة عند سعر 80 دولارًا للبرميل.

شبح نقص المشترين في عام 2027: إذا تم حل الصراع في الشرق الأوسط في نهاية المطاف، فسيتعارض الإنتاج الجديد مع أسعار المنتجين المرتفعة التي تم تثبيتها من خلال التحوط. ونتيجة لذلك، قد يشهد السوق المادي في عام 2027 فجأة نقصاً في المشترين الراغبين في شراء هذا النفط باهظ الثمن، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار.

تطور منحنى برنت: مارس، يوليو، وأغسطس 2026

يُظهر مخطط هيكل آجال برنت، بالإضافة إلى مؤشر هامش التكرير، بوضوح التباين بين الصدمة قصيرة الأجل والتقييم طويل الأجل:

منحنى مارس 2026 (الخط البنفسجي): أظهر تراجعًا حادًا، حيث كان سعر السوق الفوري يتداول قرب 110 دولارات. مع ذلك، ومنذ منتصف عام 2027، انخفض هذا الخط باستمرار واستقر في نطاق 70-80 دولارًا. وقد أوضح هذا المنحنى بشكل جيد النطاق السعري المتوقع لعقد أكتوبر الحالي.

منحنى يوليو 2026 (الخط الأزرق): أدى إلى ارتفاع واضح في تقييم المدة الحالية نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز، مما ساهم أيضًا في زيادة هوامش التكرير.

منحنى أغسطس 2026 (الخط الأسود): بدأ من 88 دولارًا وانحدر تدريجيًا نحو 70-75 دولارًا. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التقارب الشديد بين منحنى الأسعار الحالي ومنحنى مارس في نهاية الفترة القصيرة، إلا أننا نلاحظ في النصف الثاني من عام 2027 انخفاضًا واضحًا في الرسم البياني. ويعود ذلك ليس فقط إلى انخفاض سعر السوق الفوري الحالي، بل أيضًا إلى زيادة عمليات التحوط من قبل المنتجين.

منحنى العقود الآجلة في مارس ويوليو وأغسطس. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

القيمة التنبؤية للجزء المسطح من المنحنى

لا يُستخدم هدوء العقود الآجلة البعيدة وانخفاض فروق الأسعار الزمنية للتنبؤ بالسعر الفوري الدقيق في يوم محدد بعد عامين. ومع ذلك، فإنهما يزودان السوق بمعلومات هيكلية قيّمة:

تحديد التكلفة الحدية: يعكس الجزء الطويل من المنحنى التكلفة الحدية طويلة الأجل لاستخراج برميل جديد، والتي دونها تتوقف الاستثمارات في الحقول الجديدة عن كونها مربحة.

جاذبية السوق الفورية: عندما تختفي عوامل الصدمات الجيوسياسية أو حالات توقف المصافي المتراكمة، ينخفض ​​السعر الفعلي للسلعة حتمًا نحو الجزء المسطح من المنحنى.

غياب العجز الهيكلي: تؤكد فروق الأسعار الزمنية المنخفضة على العقود الآجلة أن المستثمرين المؤسسيين يتعاملون مع السوق الصاعدة الحالية لإمدادات الحرب اللوجستية كظاهرة عابرة

لا يزال كل شيء يعتمد على ترامب (تظاهر بالثقة حتى تكتسبها)

على الرغم من أننا كثيراً ما نستخدم اختصارات مثل تاكو، ناتشو، أو حتى تاماليس عند الحديث عن دونالد ترامب، إلا أن معظم التقلبات تحدث في نهاية المطاف تبعاً لتصريحاته. فقد أشار ترامب، في منتصف الأسبوع الأخير من أغسطس، إلى أن مضيق هرمز مفتوح وأن 10 ملايين برميل من النفط تتدفق عبره مؤخراً. ورغم أن هذه المعلومة قد تبدو إيجابية ظاهرياً، إلا أنه يجب التذكير بأن استقرار سوق النفط كان في معظمه نتيجة لجهود السوق والمؤسسات الدولية، وليس لترامب نفسه. علاوة على ذلك، بدأ السوق يشكك بشكل متزايد في تصريحاته وتطميناته، وهو ما يتضح أيضاً في تغير موقف سوق النفط بعد افتتاح سوق الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار خام برنت إلى 88 دولاراً للبرميل، وهو ما ساهم فيه أيضاً تقرير وزارة الطاقة الأمريكية، مما أدى إلى تحييد التأثير السابق لتقرير معهد البترول الأمريكي.

وبالتالي، إذا لم يتغير شيء في المستقبل القريب، فقد يتبين مرة أخرى أن الانخفاضات الأخيرة في سوق النفط ستكون محدودة، وأن علاوة سوق الوقود ستعود بقوة مضاعفة وتسجل المزيد من الذروات التاريخية.

يحدّ خام برنت بالفعل من انخفاض حادّ في الأسعار بلغ نصف ما شهده أمس، والذي كان مرتبطاً بالشائعات فقط وليس بتغييرات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الأوضاع. المصدر: xStation5