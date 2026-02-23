الدولار الأمريكي يبدأ الأسبوع تحت ضغط الاضطرابات التجارية 📄

بدأ الدولار الأمريكي الأسبوع تحت ضغط بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية جزءًا كبيرًا من نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب استنادًا إلى صلاحياته الطارئة. في البداية، اعتُبر القرار إيجابيًا للنمو العالمي، إذ يحدّ من الإجراءات التجارية الأمريكية الأحادية، إلا أن ترامب سرعان ما ردّ بإعلانه عن تعريفة جمركية عالمية موحدة جديدة بنسبة 15%، مستندًا إلى أساس قانوني مختلف. كانت الرسالة واضحة للأسواق: قد تتغير الأدوات القانونية، لكن التوجه السياسي يبقى كما هو.

من الناحية الفنية، يحاول مؤشر الدولار (DXY) الاستقرار بعد اختباره مستوى 96 نقطة، ولكنه لا يزال ضمن نطاق تذبذب أوسع.

أدى اجتماع حالة عدم اليقين القانوني واستمرار السياسة التجارية التقييدية إلى موجة بيع واسعة النطاق للدولار. وبدأ المستثمرون في إعادة تقييم موقف الولايات المتحدة التفاوضي في التجارة، والآثار المالية المترتبة عليها، ومخاطر النزاعات القانونية المطولة بشأن استرداد الرسوم الجمركية المحتملة. ومع إغلاق الأسواق في اليابان والصين، أدى محدودية السيولة إلى تفاقم تحركات سوق الصرف الأجنبي، حيث ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.30% تقريبًا ليصل إلى 1.1830، بينما انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.25% ليصل إلى 154.5580. ولا يعكس رد فعل السوق هذا أخبار التجارة فحسب، بل يعكس أيضًا تجدد القلق إزاء عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية.

في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الأصول الآمنة، بينما تعرضت قطاعات السوق الأكثر مخاطرة لضغوط. وارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وانخفض سعر النفط بسبب مخاوف الطلب على الرغم من استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية، وشهد سوق العملات المشفرة عمليات تصفية قوية للمراكز.