ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (20/02/2026)

أصبحت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة مجدداً أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على تقييمات الأسواق العالمية. لم تُسفر المحادثات الأخيرة في جنيف إلا عن تقدم محدود في البرنامج النووي الإيراني، وحددت واشنطن - وفقاً للتقارير - مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً لتحقيق انفراجة، في حين تُسعّر الأسواق بشكل متزايد احتمالاً قائماً للعمل العسكري. وقد حشدت الولايات المتحدة أكبر تجمع للقوات الجوية في المنطقة منذ عام 2003، بينما عززت طهران منشآتها الاستراتيجية وكثفت خطابها. ومع ذلك، لا تزال الحرب في أوكرانيا والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حاضرة في المشهد. في ظل هذه الظروف - إلى جانب جدول أعمال حافل بخطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبيانات التضخم الرئيسية لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس - ينبغي إيلاء اهتمام خاص للنفط الخام غرب تكساس الوسيط، ومؤشر أسعار النفط الأمريكي 100، والذهب.

OIL WTI

يُظهر سعر خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية. ويُقيّم المستثمرون مخاطر الارتفاع غير المتكافئة المرتبطة باحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات. تُنتج إيران ما بين 3 و4 ملايين برميل يوميًا، ويمر عبر مضيق هرمز - وهو ممر مائي حيوي - ما بين 20 و25% من تجارة النفط العالمية. حتى ضربة محدودة وموجهة ضد البنية التحتية العسكرية قد تُثير تهديدات انتقامية ضد طرق الشحن ومنشآت الطاقة في المنطقة، مما يزيد من تقلبات سوق الطاقة ككل. يفترض السيناريو الأساسي للسوق حاليًا عملية محدودة تهدف إلى دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات. في هذه الحالة، قد يحافظ النفط على علاوة مخاطر معتدلة. مع ذلك، إذا خرج التصعيد عن السيطرة - لا سيما في حال حدوث اضطرابات في مضيق هرمز أو قناة السويس - فقد تتسارع مكاسب الأسعار بشكل كبير.

US100



يقع مؤشر ناسداك 100 عند تقاطع المخاطر الجيوسياسية وآفاق السياسة النقدية غير المؤكدة. تُولّد التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط دافعًا كلاسيكيًا لتجنب المخاطر، مما يؤثر بشكل خاص على أصول النمو وتلك الحساسة لتغيرات أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، تُعقّد أسعار النفط المرتفعة توقعات التضخم، مما قد يُعزز خطاب الاحتياطي الفيدرالي القائل بـ"ارتفاع الأسعار لفترة أطول"، في وقت كانت فيه الأسواق تتوقع تأكيد اتجاه انكماشي بعد صدور أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك. وقد تُؤدي سلسلة من خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي تتوج ببيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، إلى زيادة تقلبات العقود الآجلة للمؤشرات. وإذا ما شدد صناع السياسات على موقف أكثر حذرًا، فقد يتعرض مؤشر US100 لضغوط، لا سيما في ظل فترة التماسك الأخيرة، التي تُشير إلى احتمال استنفاد المحفزات الصعودية الأخيرة.

GOLD



عزز الذهب مجددًا دوره كأداة تحوط رئيسية ضد المخاطر، وعاد ليقترب من مستوى 5000 دولار أمريكي. وفي المرحلة الحالية، يبدو أن الأسعار في حالة ترقب للمحفز التالي بعد عمليات البيع الحادة الأخيرة. وإذا ما عادت التوترات في الشرق الأوسط إلى واجهة الأخبار، فقد يتجه رأس المال العالمي مرة أخرى نحو أصول الملاذ الآمن. وعلى النقيض من ذلك، فإن إحراز تقدم دبلوماسي ملموس أو القيام بعملية عسكرية محدودة دون عواقب أوسع نطاقاً قد يحد من الطلب.