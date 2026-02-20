اقرأ أكثر
٧:١٤ م · ٢٠ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: المحكمة العليا الأمريكية تُبطل التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترامب 🚨🏛️

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

أصدرت المحكمة العليا حكمًا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 ضد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. وقضت المحكمة بأن الرئيس لا يملك صلاحية فرض هذه الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). ولا يمنح هذا القانون السلطة التنفيذية سلطة فرض مثل هذه الرسوم. ولا يوجد قرار تلقائي برد الرسوم الجمركية، لكن المحكمة العليا أقرت بإمكانية لجوء المستوردين إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية لتقديم مطالباتهم.

 

ولم تتطرق المحكمة العليا إلى شروط استحقاق رد الرسوم الجمركية.

 

ويتوقع المتداولون الآن أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى يوليو/تموز لخفض أسعار الفائدة.

 

وارتفع US100 على خلفية هذا الخبر، بينما انخفض الدولار الأمريكي بشكل طفيف.

٢٣ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:٣٤ م

ندوة عن بعد سقوط رسوم ترمب قضائيًا؟
٢٣ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٢٨ م

الاتحاد الأوروبي يعلق اتفاقية تجارية تاريخية. الذهب يرتفع بنسبة 2%
٢٣ فبراير ٢٠٢٦, ٦:٢٥ م

أخبار العملات الرقمية: انخفاض البيتكوين بنسبة 2% 🚩 هل ستنخفض قيمة العملات الرقمية مرة أخرى؟
٢٣ فبراير ٢٠٢٦, ٥:٣٣ م

ملخص السوق: إعادة هيكلة الأسواق الأوروبية بعد الاضطرابات التجارية – ما الذي يجب مراقبته؟ 🔎
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات