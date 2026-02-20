عاجل: المحكمة العليا الأمريكية تُبطل التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترامب 🚨🏛️

أصدرت المحكمة العليا حكمًا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 ضد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. وقضت المحكمة بأن الرئيس لا يملك صلاحية فرض هذه الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). ولا يمنح هذا القانون السلطة التنفيذية سلطة فرض مثل هذه الرسوم. ولا يوجد قرار تلقائي برد الرسوم الجمركية، لكن المحكمة العليا أقرت بإمكانية لجوء المستوردين إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية لتقديم مطالباتهم.
ولم تتطرق المحكمة العليا إلى شروط استحقاق رد الرسوم الجمركية.
ويتوقع المتداولون الآن أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى يوليو/تموز لخفض أسعار الفائدة.
وارتفع US100 على خلفية هذا الخبر، بينما انخفض الدولار الأمريكي بشكل طفيف.
