الفالح: الشركات الأجنبية وفرت 500 ألف وظيفة للسعوديين والأجور زادت 45 %

كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن الشركات الأجنبية ساهمت بتوظيف 1.5 مليون شخص، منها 500 ألف وظيفة للسعوديين، وأن معدل الأجور للسعوديين في القطاع الخاص زاد بنحو 45% مبيَّنا في مؤتمر صحفي حكومي أن الحجم التراكمي للاستثمار الأجنبي في المملكة تخطى بنهاية الربع الثالث 2025 تريليون ريال، وأن تكوين رأس المال الثابت تجاوز 1.44 تريليون ريال لأول مرة بنهاية 2024، أي أكثر من 120% مقارنة بمستويات عام 2017، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.5 تريليون بنهاية عام 2025.



كما توقع أن يراوح حجم الاستثمارات الأجنبية لعام 2025 ما بين 140 و150 مليار ريال ونوه الوزير إلى أن الاستثمار الخاص مثّل أكثر من 75% من إجمالي الاستثمارات، بينما لم تتجاوز مساهمة الاستثمار الحكومي وصندوق الاستثمارات العامة 25%.

من جانبه قال الفالح: «إن المقرات الإقليمية للشركات العالمية تمثل الفئة الاستثمارية الأهم في الاستثمار الأجنبي بالمملكة، وقد ارتفع عدد الشركات التي أسست مقرات إقليمية في المملكة من 5 شركات إلى أكثر من 700 مقر إقليمي، وتمثل شريحة كبرى من الشركات العالمية، خلال 5 سنوات، وبعضها لا يغطي المنطقة فقط، بل يصل إلى أفريقيا وأوروبا».

وقال: «المملكة أكبر دولة تستورد سيارات وليس لديها مصانع، لذا بدأنا بـ 3 شركات تصنيع، وستنتج خلال السنوات القادمة نحو نصف مليون سيارة».



وأفاد وزير الاستثمار بأن التراخيص الأجنبية كانت دون 7 آلاف ترخيص، وارتفع عدد المستثمرين الأجانب المسجلين في المملكة إلى 62 ألفاً، أما السعوديون فلديهم 1.8 مليون سجل تجاري، فالسعوديون هم السواد الأعظم.

مؤكدا أنه يجري العمل حالياً على إطلاق إستراتيجية محدثة للاستثمار بعد تحقيق الأهداف في الإستراتيجية الحالية - إستراتيجية الاستثمار المحدثة، وستركز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثراً اقتصادياً، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، وتوطين المعرفة.