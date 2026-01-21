اقرأ أكثر
٥:٠٧ م · ٢١ يناير ٢٠٢٦

الفالح من منتدى دافوس: الاستثمار الأجنبي بالسعودية تضاعف 5 مرات منذ إطلاق رؤية 2030

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مشاركته في خلال جلسة حوارية ينظمها مكتب الإدارة الاستراتيجية في البيت السعودي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 ، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة تضاعفت بنحو 5 مرات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مؤكداً أن المملكة أصبحت اليوم من بين أكثر الاقتصادات جذباً لرؤوس الأموال على مستوى الأسواق الناشئة.

في الإطار ذاته أوضح الفالح، أن نسبة تكوين رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية باتت تضاهي المستويات المسجلة في اقتصادات كبرى مثل الصين والهند، في إشارة إلى تسارع وتيرة الاستثمار وتوسع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.

مضيفا أن رأس المال العالمي يبحث بطبيعته عن أسواق توفر موارد بشرية مؤهلة، وموارد طبيعية مستدامة، إلى جانب بيئة تشريعية وتنظيمية قوية وواضحة، مشيراً إلى أن المملكة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة متكاملة تلبي هذه المتطلبات، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وفي سياق متصل، حذر الفالح من أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً مخاطر قوية ومتزايدة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، مؤكداً أهمية تبني سياسات مرنة وقادرة على استيعاب الصدمات الخارجية.

كما أكد أن السعودية ماضية في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والاستثمارية، بما يضمن استدامة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، رغم التحديات التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

 

٢٣ يناير ٢٠٢٦, ٦:٥٣ م

وزير المالية السعودي يحدد خمسة قطاعات استراتيجية تقود نمو الاقتصاد
٢٣ يناير ٢٠٢٦, ١١:٤١ ص

التقويم الاقتصادي: مؤشرات مديري المشتريات من أوروبا والولايات المتحدة تحت الأضواء (23/01/2026)
٢٢ يناير ٢٠٢٦, ١٠:٥٩ م

ملخص اليوم: تفاؤل في وول ستريت، والمعادن الثمينة عند أعلى مستوياتها تاريخياً 📈 البيتكوين تحت الضغط
٢٢ يناير ٢٠٢٦, ٥:٣٠ م

عاجل: بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات