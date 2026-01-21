وكيل وزارة الصناعة السعودي يتوقع مضاعفة استثمارات التعدين إلى 6 أضعاف بحلول 2040

كشف تركي البابطين، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير التعدين، أن الاستثمارات التي تم جذبها إلى قطاع التعدين في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 120 مليار ريال، تشمل جميع مراحل سلسلة القيمة من إنتاج المناجم والصناعات الوسيطة والتحويلية، مع التركيز على قطاعات مثل الفوسفات والحديد والألمنيوم.
مضيفا على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أنه من المتوقع مضاعفة هذه الاستثمارات بنحو 5 إلى 6 أضعاف بحلول عام 2040، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعدين، ما يعكس الإمكانات الكبيرة للقطاع وفرص النمو الواعدة للمستثمرين محليًا ودوليًا.
اللجدير بالذكر فقد أكد وكيل الوزارة أن تقديرات قيمة الثروات المعدنية في المملكة ارتفعت من نحو 5.4 تريليون ريال إلى 9.4 تريليون ريال، بعد أعمال المسح والدراسات الجيولوجية والاستكشاف خلال الفترة الماضية.
كما أوضح أن المملكة تمتلك موارد متنوعة تشمل الفوسفات والذهب والنحاس والمعادن الحرجة، مشيراً إلى أن قيمة الموارد التعدينية للعناصر الأرضية النادرة تتجاوز 375 مليار ريال، وهي متركزة بشكل أساسي في النوع المسمى بالعناصر الثقيلة، والمستخدمة في صناعة المغناطيس، مع توقع مضاعفتها بعد تطوير كامل سلسلة القيمة من المعالجة والإنتاج إلى المنتجات شبه النهائية.
وأضاف أن من أبرز عوامل جاذبية المملكة في الصناعات التحويلية التعدينية تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وإطلاق نظام الاستثمار التعديني، إلى جانب توفر البيانات الجيولوجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والطاقة بمختلف مصادرها.
