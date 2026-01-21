ملخص السوق: وول ستريت وأوروبا تتراجعان؛ الأسواق تنتظر ترامب في دافوس 🛣️

خريطة حرارية لتقلبات سوق الصرف الأجنبي حاليًا. المصدر: xStation

تشهد الجلسة الأوروبية ضعفًا نسبيًا، حيث تلاشت سريعًا بوادر الانتعاش المبكرة. عند الساعة 1:30 ظهرًا، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.95%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.33%، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2 %.

يؤثر هذا الضعف أيضًا على الأسواق في بولندا، حيث انخفض مؤشر WIG20 الرئيسي بنسبة 1.33%، مما يجعله الأكثر خسارة في القارة الأوروبية .

هوت أسهم شركة دانون بنسبة 5% بعد سحب حليب الأطفال Dumex Dulac 1 من سوق سنغافورة لاحتوائه على سم سيروليد في زيت ARA. يُعد هذا أكبر انخفاض يومي خلال ست سنوات، وقد تفاقم الوضع بسبب المخاوف بشأن سمعة الشركة في قطاع التغذية .

انخفضت أسهم دانون بنسبة 5% بعد سحب حليب الأطفال Dumex Dulac 1 من سوق سنغافورة لاحتوائه على سم سيروليد في زيت ARA. تشهد شركة باري كاليبو نموًا ملحوظًا بعد تعيين هاين شوماخر (الرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر) رئيسًا لها، وهي أكبر مورد للكاكاو في العالم. ومن المتوقع أن يُسهم القائد الجديد في انتشال الشركة من أزمة سوق الكاكاو .

ارتفعت أسهم بربري بنسبة 5.3% بفضل نتائج مبيعات فاقت التوقعات خلال موسم الأعياد الرئيسي. ويُظهر هذا مدى مرونة علامة التجزئة الفاخرة رغم الضغوط التي يواجهها القطاع .

ويُعدّ خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر دافوس بسويسرا (الساعة 2:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) الموضوع الرئيسي لتداولات اليوم .

ولا يزال سعر البيتكوين في مرحلة استقرار بعد تصحيح تجاوز 30% في الربع الأخير، حيث حدّ النفور من المخاطرة والارتباط بسوق الأسهم من إمكاناته الصعودية. وفي هذا الصدد، تحوّل الاهتمام إلى دافوس، حيث تُعدّ قوانين تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة (قانون كلاريتي) موضوع نقاش حاد .

تسارع التضخم في المملكة المتحدة لأول مرة منذ خمسة أشهر، ليصل إلى 3.4% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول مقارنةً بـ 3.2% في نوفمبر/تشرين الثاني، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين (3.3%). ويعود ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي إلى زيادة ضريبة التبغ وارتفاع أسعار تذاكر الطيران .

وتُسجّل عملات أستراليا ونيوزيلندا حاليًا أفضل أداء في سوق الصرف الأجنبي. في المقابل، يشهد الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي انخفاضًا .

وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 22% اليوم وسط استمرار موجة البرد في الولايات المتحدة. وتؤكد بيانات الطقس المُحدّثة من يوم أمس اتجاه التبريد الذي تم التلميح إليه يوم الاثنين .

كما يستعيد النفط عافيته، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5%. وفي هذا الصدد، سيركز المستثمرون على بيانات معهد البترول الأمريكي (API) التي ستصدر مساء اليوم، والتي ستُقدّم مؤشرات حول التغيرات في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي .

ويواصل الذهب أداءه الجيد. فقد ارتفع عقد الذهب بنسبة 2.2% اليوم وسط تجدد المخاوف الجيوسياسية .