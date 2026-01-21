ماذا سيحدث لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة؟ ❓ التبغ وتذاكر الطيران يرفعان الأسعار في الاقتصاد 📈

تسارع التضخم في المملكة المتحدة لأول مرة منذ خمسة أشهر، ليصل إلى 3.4% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنةً بـ 3.2% في نوفمبر، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين (3.3%). ويعود ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي إلى زيادة ضريبة التبغ وارتفاع أسعار تذاكر الطيران. وارتفع تضخم الخدمات، وهو مؤشر رئيسي لبنك إنجلترا، إلى 4.5% من 4.4%، ولكنه كان أضعف من المتوقع. ويتوقع بنك إنجلترا أن يقترب التضخم من هدفه البالغ 2% في الربيع، مدعومًا بإجراءات حكومية، تشمل تجميد أسعار تذاكر القطارات وخفض فواتير الطاقة. وعلى الرغم من ذلك، يقترب البنك المركزي من نهاية دورة خفض أسعار الفائدة، ويراقب سوق العمل بحثًا عن أي مؤشرات على تباطؤ. وانخفضت قيمة الجنيه الإسترليني انخفاضًا طفيفًا بعد صدور البيانات، ولكنه يحوم حاليًا حول 1.3440 دولار أمريكي، ولا تزال التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل دون تغيير يُذكر.

في ديسمبر، ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 3% على أساس شهري نتيجة لتأجيل الزيادات الضريبية، وقفزت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 28.6% على أساس شهري، مما أدى إلى أعلى معدل تضخم في قطاع النقل منذ عام 2022. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.5% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الخبز والحبوب، مع تسجيل انخفاضات في فئات مثل معدات الترفيه والألعاب والرياضة. في الوقت نفسه، تشير البيانات إلى انخفاض في ضغوط التكاليف في الصناعة - حيث ظلت أسعار المصانع ثابتة، بينما انخفضت أسعار المواد الخام والوقود. ويتوقع خبراء الاقتصاد في بلومبيرغ أن ارتفاع التضخم في ديسمبر لن يغير سياسة بنك إنجلترا، حيث يستمر الاتجاه العام نحو انخفاض التضخم. ويُظهر سوق العمل علامات ضعف، مع أدنى نمو للأجور منذ عام 2020 ومعدل بطالة بلغ 5.1%، على الرغم من ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة بشكل طفيف. في نوفمبر، فاجأ الناتج المحلي الإجمالي بنتيجة إيجابية بلغت +0.3% على أساس شهري، مما يشير إلى بعض المرونة في الاقتصاد.

رسم بياني يوضح مساهمات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة. المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية، بلومبيرغ فاينانشال إل بي

تشير سوق العقود الآجلة حاليًا إلى أن بنك إنجلترا سيقرر خفض سعر الفائدة مرة واحدة في عام 2026 (بعد احتساب السعر بالكامل)، مع احتمال بنسبة 83% لخفض ثانٍ مماثل في نهاية العام. المصدر: بلومبيرغ فاينانشال إل بي