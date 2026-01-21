الجدول الزمني الاقتصادي: خطاب ترامب في دافوس وأرباح وول ستريت 🔎

ذ

يوم الأربعاء الموافق 21 يناير/كانون الثاني، حوالي الساعة 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا خاصًا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، سويسرا. سيستهدف الخطاب النخب السياسية والاقتصادية العالمية، وسيركز على إنجازات ورؤية إدارته.

من المتوقع أن يولي ترامب اهتمامًا خاصًا للسياسة الداخلية الأمريكية، فضلًا عن الجدل الدائر حول السياسة الخارجية. وتشمل المحاور الرئيسية على الأرجح مساعيه لضم غرينلاند، والتوترات الناتجة عن ذلك مع الحلفاء الأوروبيين، والتهديدات بفرض تعريفات جمركية جديدة، ومناقشة أوسع للمصالح الاستراتيجية الأمريكية والأمن العالمي.

إضافةً إلى ذلك، ستترقب الأسواق عن كثب تقارير الأرباح الفصلية للشركات الأمريكية، بما في ذلك جونسون آند جونسون وتشارلز شواب، والمقرر صدورها قبل افتتاح جلسة التداول الأمريكية.

جدول أعمال اليوم بالتفصيل:

٨:٠٠ - مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في المملكة المتحدة

٨:٣٠ - خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد

١٤:٣٠ - خطاب ترامب في دافوس

١٧:٤٥ - خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد

٢٢:٤٠ - بيانات معهد البترول الأمريكي ( API ) عن مخزونات النفط الخام الأمريكية (أسبوعيًا)

أرباح الشركات: