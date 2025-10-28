الفضة تُظهر بوادر ارتداد فني بعد موجة تراجعات – شمعة صاعدة تعيد الثقة للمشترين

سجّل سعر الفضة في تداولات يوم الثلاثاء تحسّنًا ملحوظًا بعد سلسلة من التراجعات التي استمرت منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث ظهرت على الرسم البياني إشارات فنية أولية تُشير إلى احتمالية حدوث ارتداد صعودي قصير المدى.

الشمعة الأخيرة، الموضحة في الدائرة البرتقالية، تُعد شمعة صاعدة قوية، إذ أغلقت بالقرب من أعلى مستوياتها اليومية بعد رفض واضح لمحاولات البائعين دفع السعر نحو الأسفل. هذا النمط عادة ما يُعتبر إشارة على دخول مشترين جدد إلى السوق واستعادة الزخم الإيجابي.

من الناحية الفنية، تمكن السعر من اختراق المتوسط المتحرك الأساسي لـ 20 فترة (EMA20)، ما يُعزّز النظرة الإيجابية قصيرة الأجل، بينما أظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة عند 52.4 نقطة، وهو ما يشير إلى تحسّن في الزخم الصعودي بعد فترة من الضعف.

مع ذلك، تبقى منطقة 47.10 دولار مستوى مقاومة محوري، حيث إن الإغلاق فوقها قد يفتح المجال نحو 47.40 – 47.70 دولار. أما في حال فشل السعر في الحفاظ على تداولاته فوق 46.50 دولار، فقد تعود الضغوط البيعية للواجهة.

بصورة عامة، تُظهر الفضة علامات فنية إيجابية أولية، لكن تأكيد الاتجاه الصاعد يحتاج إلى اختراق واضح لخط الاتجاه الهابط واستقرار فوق مستويات المقاومة الحالية.

