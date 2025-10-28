Palantir و Nvidia تتعاونان في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم

- يُمكّن دمج تقنيات Nvidia (CUDA-X وNemotron) مع منصة Palantir للذكاء الاصطناعي من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين وأتمتة العمليات التجارية.
- يُمكّن دمج تقنيات Nvidia (CUDA-X وNemotron) مع منصة Palantir للذكاء الاصطناعي من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين وأتمتة العمليات التجارية.
- وتستخدم Lowe’s، بصفتها العميل الأول، هذا الحل لتحسين الخدمات اللوجستية، مُظهرةً تطبيقًا عمليًا لأجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي المُدمجة في قطاع التجزئة.
دخلت شركتا Palantir وNvidia في شراكة استراتيجية تهدف إلى دمج تقنيات الحوسبة المُسرّعة المتقدمة من Nvidia، مثل مكتبات CUDA-X ونماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، مع منصة Palantir للذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء حزمة تكنولوجية شاملة تُمكّن المؤسسات من تطبيق تحليلات متقدمة، وأتمتة العمليات، ونشر وكلاء ذكاء اصطناعي قابلين للتخصيص يدعمون تحسين أنظمة التشغيل المعقدة.
أول مستخدم مهم لهذا الحل هو Lowe's، الذي يستفيد منه لتبسيط لوجستيات سلسلة التوريد الخاصة به. يُعزز هذا التعاون قدرات Palantir في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تسخير قوة حوسبة وحدة معالجة الرسومات من Nvidia ونماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما يخلق معيارًا جديدًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التشغيلية في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والخدمات المالية والإدارة العامة.
لا تزال Nvidia رائدة في قطاع أجهزة الذكاء الاصطناعي، وخاصةً في معالجات الرسومات، بينما تُركز Palantir على تطوير برامج ومنصات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الشركتين لاعبتين متكاملتين في السوق. يُمثل تعاون بالانتير وإنفيديا خطوةً مهمةً نحو بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تجمع بين الحوسبة عالية الأداء وأدوات التحليل المتقدمة. وقد حظيت هذه الشراكة بالفعل بتقدير المستثمرين والخبراء كمحركٍ مُحتملٍ لابتكار الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الأعمال والقطاع العام.
