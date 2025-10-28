- تقترب أسواق الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية، مع توقع المستثمرين أرباحًا قوية للشركات وتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
- عززت OpenAI شراكتها مع مايكروسوفت من خلال نقل أسهم بقيمة 135 مليار دولار، بينما أعلنت يونايتد هيلث وكاميكو عن نتائج أفضل من المتوقع.
- أظهرت مؤشرات الأسهم الأوروبية أداءً متباينًا اليوم، منهيةً الجلسة بانخفاضات طفيفة بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية يوم الاثنين. انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنحو 0.12%. ومن بين الأسواق الفردية، خسر مؤشر داكس الألماني حوالي 0.1%، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3%، بينما حقق مؤشر فوتسي 100 البريطاني ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4%.
- يدخل موسم أرباح الشركات الأمريكية مرحلة حرجة. ستصدر مايكروسوفت غدًا تقريرها الفصلي، تليها شركات أخرى ضمن قائمة "الشركات السبعة الرائعة" في الأيام المقبلة.
- نقلت شركة OpenAI 27% من أسهمها إلى مايكروسوفت، بقيمة 135 مليار دولار أمريكي، مما عزز الشراكة الاستراتيجية ووصول مايكروسوفت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الرئيسية مع الحفاظ على استقلالية OpenAI.
- ارتفعت أسهم مجموعة UnitedHealth Group بعد نتائجها للربع الثالث من عام 2025، والتي فاقت توقعات المحللين. قفز سهم كاميكو بنحو 20% مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق بعد الإعلان عن شراكة استراتيجية مع الحكومة الأمريكية، وبروكفيلد، وويستنجهاوس، تتضمن عقودًا محتملة بقيمة 80 مليار دولار.
- ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بنسبة 0.4% في أغسطس، متحديةً توقعات انخفاضها بنسبة 0.1%، مسجلةً مفاجأة إيجابية بعد أشهر من الانخفاضات الطفيفة.
- بلغ مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر 94.6، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 93.4، ولكنه أقل من الرقم المعدّل لشهر سبتمبر والبالغ 95.6. ولا تزال ثقة المستهلك أقل من 100، مما يشير إلى إنفاق حذر.
- وفقًا لـ GfK، انخفضت ثقة المستهلك في ألمانيا عن التوقعات بسبب التوترات الجيوسياسية، ومخاوف التضخم، ومخاوف الأمن الوظيفي، مما قلل من التفاؤل الاقتصادي.
- انخفضت أسعار خام برنت إلى حوالي 64.30 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 2% تقريبًا عن اليوم السابق. لا يزال النفط تحت الضغط وسط توقعات بزيادة إنتاج أوبك+، مما يُعوِّض المعنويات الإيجابية الناتجة عن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
- انخفضت أسعار الذهب بنحو 1% لتصل إلى حوالي 3,971 دولارًا للأونصة، حيث جرى تداولها بين 3,901 و4,034 دولارًا، بينما ارتفعت الفضة بنحو 0.5% لتصل إلى حوالي 47.06 دولارًا للأونصة.
- ارتفعت عملة بيتكوين بنحو 0.5% لتصل إلى حوالي 114,500 دولار، بينما تراجعت عملة إيثريوم بشكل طفيف، حيث خسرت حوالي 0.3% لتصل إلى حوالي 4,100 دولار.
