أسهم كاميكو تصل إلى مستويات قياسية بعد الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة!

ارتفعت أسهم شركة كاميكو بنسبة 22% تقريبًا لتصل إلى مستوى قياسي عقب إعلانها عن شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة.

ارتفعت أسهم شركة كاميكو اليوم بنسبة 22% تقريبًا لتصل إلى مستوى قياسي جديد عقب إعلانها عن شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة بقيادة إدارة ترامب. وتُعد هذه الشراكة بين كاميكو وبروكفيلد ووستنجهاوس مع إدارة ترامب من أهم الخطوات الاستراتيجية في سياسة الطاقة الأمريكية منذ عقود. فهي تُشير إلى تحول نحو التقنيات النووية الحديثة، وجهود لإعادة بناء الصناعة النووية المحلية باستخدام موارد اليورانيوم المحلية. وبالنسبة لكاميكو، لا يُمثل هذا عقدًا محتملًا بقيمة 80 مليار دولار فحسب، بل يُمثل أيضًا تأكيدًا لدورها كمورد رئيسي للوقود وشريك تكنولوجي في دورة الاستثمار الأمريكية الجديدة.

إنّ القوة السوقية مُبررة تمامًا. فمن شأن هذا المشروع أن يُطلق موجة استثمارية طويلة الأجل، مما يُعزز الطلب على اليورانيوم ويُسهم في خلق اتجاه تصاعدي مستدام في جميع أنحاء القطاع. من المتوقع أن تستفيد شركات مثل NexGen وDenison وUEC وEnergy Fuels بشكل طبيعي، حيث يتوقع السوق نهضة في مجال الطاقة النووية والحاجة إلى تأمين سلسلة التوريد.

تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل التمويل غير معروفة بعد. وسيعتمد حجم المشروع على حصوله على دعم فيدرالي أو ضمانات ائتمانية. ومع ذلك، فإن مشاركة الحكومة الأمريكية في بناء مفاعلات Westinghouse تمثل إشارة سياسية قوية تؤكد الدعم طويل الأمد للطاقة النووية.

في حال إتمام الاتفاقية، قد تفتح الباب أمام مرحلة نمو جديدة في القطاع النووي، حيث تلعب Cameco دورًا رئيسيًا كمورد للوقود وكجزء من استراتيجية أمن الطاقة الأمريكية.

المصدر: xStation5