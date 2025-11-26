الفضة ترتفع 1.5% 📈 هل يتشكل نمط المثلث الفني؟

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا مؤخرًا، مدفوعةً بشكل رئيسي بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر وضعف الدولار. تجاوز السعر 52 دولارًا للأونصة، معوضًا خسائره بعد انخفاضه دون 46 دولارًا في أكتوبر. وبالنظر إلى مؤشر القوة النسبية، نرى أنه على الرغم من الارتداد القوي، فإن القراءة حول 60 لا تشير إلى نشوة مفرطة، وهو ما يشير - إلى جانب توقعات إيجابية لمؤشر MACD - إلى إمكانية لمزيد من الارتفاع.

ومن المهم أن السعر قد بنى دعمًا قويًا حول 46 دولارًا للأونصة. وفي الوقت نفسه، نلاحظ تشكل نمط من القيعان المرتفعة. ويبدو أن أسعار الفضة تتحرك ضمن نموذج مثلث، حيث قد تكون المنطقة الرئيسية عند مستوى 53 دولارًا. إذا فشل السعر في اختراق هذا المستوى، فقد يتبعه عودة ديناميكية إلى الانخفاض. ومع ذلك، إذا ارتفع السعر فوق هذا المستوى، فسيكون ذلك بمثابة اختراق نموذجي من نموذج صعودي. في مثل هذا السيناريو، قد يستأنف السعر تحركه نحو أعلى مستوياته التاريخية عند حوالي 54.5 دولارًا أمريكيًا، وربما يتجاوزها إذا استمر التفاؤل بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية، وظلت المشاعر المعادية للدولار قوية.

من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الفضة شهدت تقلبات حادة مؤخرًا، وأي تغيير في عوائد السندات الأمريكية أو توقعات أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل كبير على اتجاهها - في كلا الاتجاهين.

المصدر: xStation5