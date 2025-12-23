مخطط اليوم: الذهب (23.12.2025)

يواصل الذهب موجة مكاسبه القوية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.82% اليوم. واقترب سعر الذهب لفترة وجيزة من مستوى قياسي جديد عند 4500 دولار أمريكي للأونصة (4495 دولاراً أمريكياً). ويدعم هذا الارتفاع زيادة واضحة في الطلب على الأصول الآمنة، والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب. ويبقى العامل المحفز المباشر هو تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بما في ذلك التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والتي تحدّ من الإقبال على المخاطرة.

كما يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو تبني الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أكثر تيسيراً في عام 2026، مدعومين بقراءات التضخم الأمريكية الأخيرة التي جاءت دون التوقعات.

ومن الناحية الفنية، تجاوزت العقود الآجلة للذهب مستوى مقاومة رئيسياً عند حوالي 4350 دولاراً أمريكياً، بما يتماشى مع القناة الصعودية السائدة. وسيكون الحفاظ على السعر فوق هذا المستوى أمراً بالغ الأهمية لاستدامة الارتفاع الحالي. وفي الوقت نفسه، فإن احتمالية المزيد من التيسير النقدي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب مقارنةً بالأصول المدرة للدخل. إلى جانب عمليات الشراء المستمرة من قبل البنوك المركزية - وخاصة في الأسواق الناشئة - والاهتمام المتزايد من المستثمرين الأفراد، فإن هذا يحافظ على ارتفاع الطلب الهيكلي على الذهب.